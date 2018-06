Vítěz pořadu Ber nebo neber účinkuje v pornu. Primě to nevadí

Když moderátor soutěžního pořadu Ber nebo neber Pavel Zuna předával v neděli čtyřicetiletému vítězi Tomáši Ovčáčkovi kufřík se sto čtyřiceti devíti tisíci, jistě netušil, že před ním stojí nejen živnostník z Opavy, ale také pornoherec, který je náruživým fandou skupinového sexu.

A také vyhledává placená natáčení. Jak tomu bylo například loni na podzim, kdy se do Prahy sjelo padesát amatérů z celé republiky. Alkohol tekl proudem a souložilo se všude a se všemi. "Na swingers party je skvělá zábava a super prostředí," říká Ovčáček v pornovideu, na kterém je zachycen i se svou partnerkou. - více zde



Sex soutěžících Prima neřeší

"Na další díly soutěže nebude mít tato záležitost žádný vliv," tvrdí Malíková o pornovideu Tomáše Ovčáčka. "TV Prima o pornominulosti Tomáše Ovčáčka nic nevěděla, protože tahle oblast není věcí castingu a pro nás to není podstatná informace," dodala tisková mluvčí TV Prima.



V pořadu Ber nebo neber se ani do budoucna sexuální sklony jednotlivých soutěžících podrobně zkoumat nebudou. Ovšem záleží na typu pořadu. "Kdyby byl pořad určen dětskému divákovi, tak by to problém byl," přiznává Malíková.