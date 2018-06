Vítek odmítl večeři s Masaji

Tu myšlenku jim vnukla jejich kamarádka Jana Smrčková a doporučila jim rovněž, aby se stali členy afrického Safari klubu. To obnášelo strávit minimálně tři dny a noci uprostřed buše.

„Bydleli jsme kousek od řeky plné hrochů. Ve dne byli pořád ve vodě, ale v noci se vydávali na průzkum okolí, takže jsme nesměli sami vycházet z bungalovů. Kdyby na nás narazili, mohli by se nás leknout a v tom stresu i napadnout,“ vysvětluje Vítek, který spolu s ostatními návštěvníky musel absolvovat školení, jak se na místě chovat.

Do centra národního parku se dostal letadlem, které v těsné blízkosti míjelo nejvyšší horu Kilimandžáro. „Přistáli jsme sto metrů od slonů a žiraf. Kdyby mi to někdo vykládal, tak tomu nebudu věřit. Připadal jsem si jako v tom kresleném filmu Stvoření světa,“ vypráví.

Za největší zážitek považuje, když z dvoumetrové vzdálenosti sledoval ze svého džípu smečku lvů, která za svítání ulovila a posnídala zebru. I když je vášnivý milovník zvířat, její skon ho nijak nedojal. „Tam člověk opravdu pochopí zákon přírody a přijde mu naprosto normální, že silnější požírají slabší. Je to běžný potravinový řetězec. Oni se na rozdíl od lidí zabíjejí jenom kvůli potravě.“

Navštívil taky vesnici Masajů, s jejichž ženami si zazpíval keňskou lidovou píseň Jambo, Jambo. „Masajové jsou velmi milí, čistotní a přátelští. Když jsem jejich dětem rozdal bonbony, revanšovali se mi tím, že mě pozvali do svých příbytků a také na večeři. Ale tu jsem zdvořile odmítl. Podávají při ní totiž mléko smíchané s kozí krví.“

S nadšením vzpomíná i na Mombasu, to navzdory tomu, že v ní viděl spousty bídy. „Jsou tam úžasná výstavná sídla i polorozpadlé koloniální paláce a to všechno vytváří podmanivou atmosféru,“ říká a naznačuje, že by se do ní jednou rád vrátil. Na dovolenou jezdí Vítek se Sidovským dvakrát do roka a podařilo se jim už navštívit řadu vzdálených zemí. „Na seznamu“ jim zbývá už jenom Austrálie a Jižní Amerika.