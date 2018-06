Vítejte v kýčovitém TRASH COUTURE

Trash couture by mohla být charakterizována jako směs houte couture, luxusní módy, bláznivého street-stylu a najdete v ní i prvky umění. V této pestrosti se má prý skrývat originalita. Záleží samozřejmě na vkusu.



Samotní tvůrcové Ann a Robert popisují tento styl velmi výstižně: "Ženy už nebudou potřebovat tolik oblečení. Šikovnost spočívá v kombinaci. Skombinovat můžou všechno - od starších modelů až po nejnovější výstřelky. Pokud máte ve skříni zapomenuté šaty, přineste je k nám. my jim dodáme nový módní nádech ve stylu baroka."



Poprvé by se nám tato značka měla na molech představit v lednu. Pochopitelně na přehlídce nebudou chybět ani prominentní zákazníci tohoto "kýčovitém stylu", jakými jsou Gwyneth Paltrowová, Sam Taylor-Wood či Mary J. Bligeová.