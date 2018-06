Vitamin proti vysokému tlaku

li stovky vědeckých týmů. Jde totiž o škůdce značného kalibru, neboť stojí v pozadí nemocí, které mají na svědomí miliony obětí. Ateroskleróza, srdeční infarkt, mozková mrtvice, cukrovka... Překvapivé zjištění zveřejnili vědci z prestižní lékařské fakulty Bostonské univerzity společně s kolegy z Oregonské univerzity v britském lékařském časopise Lancet. Osvědčil se jim totiž obyčejný vitamin C. Pacientům trpícím středním stupněm hypertenze, kteří po dobu jednoho měsíce užívali kromě běžných antihypertenziv denně ještě 500 miligramů tohoto vitaminu, poklesl tlak o 9,1 procenta. Nemocným užívajícím ovšem jenom placebo se snížil o pouhých 2,7 procenta. Vědci si to vysvětlují tím, že vitamin C mohl zesílit působení speciálních léků, případně zlepšit způsob, jakým organismus syntetizuje NITRIC OXIDE napomáhající udržovat v dobrém stavu cévy. Ačkoli vitamin C dokázal vlastně snížit krevní tlak o tolik jako kvalitní moderní léky, lékaři jsou přesvědčeni o tom, že by je neměl nahradit, ale doplnit. Problematické ovšem zůstává jeho dávkování. Těch 500 miligramů představuje totiž osminásobek doporučované denní dávky. Co víc, dosud lékaři před příliš horlivým užíváním »céčka« dokonce varovali. The National Institutes of Health - jedna z nejvýznamnějších institucí, která ve Spojených státech bdí nad zdravím jejich obyvatel - nakonec přece jen doporučila zvýšit denní dávku na 100 až 200 miligramů. Jak ovšem upozorňují bostonští a oregonští vědci, pro zdraví stejně významné (ne-li významnější) je, zajistí-li si člověk dostatek vitaminu C nikoli prostřednictvím pilulek, ale ovoce a zeleniny.