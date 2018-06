Provokatér Seďuk má zákaz přiblížit se k Pittovi, už dřív ztratil práci

13:28 , aktualizováno 13:28

Dokud ukrajinský novinář Vitalij Seďuk (25) celebrity jen líbal nebo se jim vrhal k nohám, přecházely to s úsměvem. Brada Pitta však udeřil do obličeje a ten to hnal k soudu. Po minulém incidentu v Cannes navíc Seďuk nemá práci.