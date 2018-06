Seďuk si odpykává trest za napadení Pitta v tričku s jeho fotkou

Seďuk musí za útok na Brada Pitta v průběhu autogramiády před premiérou filmu Zloba - Královna černé magie uklízet Griffithův park v Los Angeles. Na práci vyfasoval koště a oranžovou vestu, kterou ovšem nechal rozepnutou, aby byl vidět obrázek Brada Pitta na tričku.

Seďuk si trest užívá. Hollywood Reporter přinesl záběry, na nichž jamuje se skupinou muzikantů, kteří se v parku sešli, nebo se projíždí na místním kolotoči.

K Pittovi se nesmí přiblížit. Trvá ovšem na své nevině. Slavného herce chtěl jen obejmout stejným způsobem, jako to udělal v případě Bradleyho Coopera nebo Leonarda DiCapria (více čtěte zde). "Nikdy jsem ho neuhodil, neplácl jsem Brada Pitta do tváře. Informace o facce je zcela mylná," říká Seďuk.

Brad Pitt to potvrzuje. "Rozdával jsem autogramy, když jsem v koutku oka zahlédl někoho skákajícího přes bariéru přímo na mě. Ustoupil jsem o krok a ten chlap mě chytil za klopy. Podíval jsem se dolů a ten cvok se snažil mi dát hlavu do rozkroku, takže jsem ho praštil dvakrát zezadu do hlavy, ne moc silně, ale dost na to, abych vzbudil jeho pozornost, protože mě pak pustil. Myslím, že se pak už jen snažil mě chytit za ruku, ale kluci z ochranky ho popadli a on natáhl ruku a chytil mé brýle," popsal Brad Pitt časopisu People.

"Nevadí mi exhibicionisté, ale když s tím bude tenhle chlapík pokračovat, zkazí to všem fanouškům, kteří čekají celou noc na autogram nebo selfie, protože si budou lidé víc dávat pozor před tím davem. A taky by měl vědět, že jestli se bude znovu snažit kouknout ženám pod sukni, dupnou na něj," připomněl Pitt Seďukův skandál z Cannes.