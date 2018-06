Vít: Mirka touží po absolutní věrnosti

Když mu bylo čtrnáct, rodiče se rozvedli a matka se přestěhovala do Itálie. Marek Vít za ní v roce 1989 odjel a zůstal dva roky. Po návratu začal podnikat v hokeji a ve fotbale. Po dvou letech ve vězení odjel do Brazílie. V současné době žije v Praze s moderátorkou Mirkou Čejkovou

* Kdy jsme se poprvé setkali

Znal jsem Mirku z televize a sledoval jsem její příběh v novinách. Je to tak osm měsíců, co nás na večírku představil bývalý fotbalista Josef Masopust. "Mirka se rozvádí, nemá to jednoduché a ty jsi taky rozvedenej," řekl mi s tím, že bychom si mohli rozumět. Tak jsem Mirce navrhl, jestli se nechce sejít.

* Čím mě Mirka překvapila

Když jsem ji potkal, už jsem nevěřil ženám, dvakrát jsem se rozvedl kvůli manželčině nevěře a najednou jsem potkal ženu, která touží po absolutní věrnosti.

* Jak často se sejdou naše děti

Oba máme tři děti, ale sejdou se vlastně nanejvýš čtyři. Mirčiny tři a můj nejmladší Patrik. S ostatními se vídám jen zřídka.

* Nejhorší období mého života

Myslíte dva roky ve vazbě? Pár lidí na mě vykonstruovalo, že jsem někoho navedl ke zpronevěře. To ale nebylo nejhorší období, byla to jen nová zkušenost. U soudu ve Štrasburku chci teď dokázat, že jsem byl nevinný.

* Můj oblíbený fotbalový klub

Sparta, udělal bych pro ni první poslední. Co se týče Bohemky, to je spíš profesionální zájem. Ale fanouškům Bohemky můžu slíbit, že ji brzo budou mít v plusu, bez dluhů a zpátky v "dolíčku".

* Jaké mám rád knihy

Detektivky. Stanley Gardner, Perry Mason.

* Kolik umím jazyků

Mluvím italsky, španělsky, portugalsky.

* Jak vzpomínám na kapelu Tři sestry

Na začátku devadesátých let jsme se přátelili, jezdil jsem s nimi po koncertech, Fanánek mi šel za svědka na svatbě. O to víc mě mrzí, když o mě Fanánek píše na webu Tří sester: "Mirko, dej si pozor na Itala, dluží kapele dvě stě marek." Sám ví, že to bylo jinak. Na mém vztahu k jejich muzice to nic nemění, když budou mít koncert, rád něj půjdu.

* Nejvelkolepější zážitek

Vyprodaný brazilský fotbalový stadion Maracana, 180 tisíc diváků, Bocelliho koncert v Praze a to, že jsme s Mirkou.

Mirka Čejková

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, ale po listopadu 1989 začala uvádět hlavní zpravodajskou relaci Československé televize. V polovině devadesátých let přešla do televize Premiéra, v roce 1998 nastoupila do Televizních novin na Nově. Odtud odešla, naposledy vystoupila v pořadu IQ test národa. Byla dvakrát vdaná, nedávno se rozvedla s golfistou Alexem Čejkou. Má tři děti - z prvního manželství dceru Petru, z druhého syny Alexe a Felixe.

* Kolik spolu trávíme času

Když to srovnám s tím, na co jsem byla zvyklá, tak spoustu. Marek má sice svůj byt, ale teď už spolu pomalu sdílíme i domácnost.

* V čem se liší od mužů, které znám

Netvrdí, že se narodil jako lovec a věrnost je pro něj stejně důležitá jako pro mě. Navíc by na mě nikdy nevztáhl ruku, i když je smutné, že to v jedenadvacátém století člověk musí považovat za výjimečnou hodnotu.

* Jak jsem se vyrovnala s jeho minulostí

Někdo má zájem, aby se můj rozvod vyřešil k obrazu té druhé strany, takže teď se začalo vytahovat, že žiju s nějakým netvorem s kdovíjakou minulostí. To mě může mrzet nanejvýš kvůli Markovi, protože kdyby mě nepoznal, tenhle mediální kolotoč by se neroztočil.

* Co pro mě znamená fotbal

Nikdy pro mě nebyl sportem číslo jedna, to spíš hokej. Když jsem ale byla v

Americe a všichni říkali o našem fotbalu, že je to jen soccer, záležitost pro holky, obhajovala jsem ho zuby nehty. S Markem mě fotbal začal bavit a Bohemka je klub, kterému budu ráda fandit.

* Jak sleduji politiku

Kvůli politice už se mi dávno nezrychluje tep. Měla jsem období, kdy jsem nečetla noviny, neposlouchala rádio, nedívala se na televizi. Teď už se u nás tisk začal zase kupovat.

* Kam bych odjela

Mám ráda Latinskou Ameriku, Španělsko, ale asi ze všeho nejdřív chci vzít Marka do Ruska. Viděl skoro celý svět, ale nikdy nebyl v Moskvě a Petrohradu a myslím, že to stojí za to.

* Můj životní zlom

Když jsem přišla na to, že dcera je na tom zdravotně špatně, stal se ze mě pozitivně uvažující člověk. Pokouším se děti vychovávat tak, aby nekoukaly na to, co bude za deset let, a aby se neohlížely na to, co zlého se jim přihodilo před pěti lety, ale žily intenzivně přítomností.