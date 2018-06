Visnerová z Pout jde za bar

Její přítel Petr v ní dělá produkčního a občas i hraje, ona prý bude obsluhovat večer za barem. "Dohodli jsme se, že hrát spolu nikdy nebudeme," vysvětluje.

Visnerová už natočila čtyřiadvacet dílů nové série Rodinných pout. Zkušenosti má prý zatím pozitivní. Příjemně ji překvapilo prostředí i chování kolegů.

Roli Marie, která si jde za svým -chce být módní návrhářkou - získala na castingu. K němu ji vyprovokoval přítel. "Říkal mi, že pokud od života něco chci, nemůžu se takovým šancím vyhýbat," vzpomíná.

K módě má sama střízlivý vztah. Trendy nesleduje, obléká si to, v čem se cítí dobře. Když však přišla do Prahy, měla velký problém vůbec si něco v obchodech vybrat. Nic jí nesedělo. Do té doby jí totiž maminka s babičkou šily doma všechno na míru a pořádně ji rozmazlily.

Dovolenou si Visnerová dopřeje až v srpnu, chystá se po pěti letech konečně zase k moři. Pojedou s přítelem do Španělska a spát budou v dodávce. - Více zde