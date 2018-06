Virtuální obchod hvězd

InternetKdyž si John Elway před rokem pořídil první počítač ve svém životě, učinil překvapivý objev. Byl šokován zjištěním, jak obrovské a atraktivní možnosti nabízí internet. A tak se devětatřicetiletý bývalý quarterback (řečeno poněkud nepřesně - útočník) klubu amerického fotbalu Denver Broncos, pro americké sportovní fanoušky stále hvězda první velikosti, pustil do nového podnikání. Koupil si internetovou adresu s názvem www.mvp.com a získal pro svůj nápad - nabízet fanouškům exkluzivní informace a zboží spojené se sportem - dva další slavné sportovce, kteří se loni rozloučili s kariérou - basketbalistu Michaela Jordana a hokejistu Wayna Gretzkého. Od ledna 2000 se změnila zmíněná internetová stránka ve virtuální sportovní obchod. Milionům fanoušků se tak nabízí možnost zakoupit trička, čepice, boty a další předměty v barvách oblíbených klubů nebo s obrázky slavných hvězd. Za třemi sportovci "na odpočinku" navíc stojí velcí investoři a významná média. Dokazují to i investice do projektu ve výši 65 milionů dolarů či uzavřená smlouva s televizní sítí CBS v hodnotě 85 milionů dolarů. CBS novému on-linovému obchodu zajišťuje především reklamu. Založení společnosti, jejíž jméno odpovídá sportovnímu výrazu MVP - Most Valuable Player (Nejužitečnější hráč), je podle odborníků na elektronické obchodování velmi zdařilým tahem. Svou roli hraje i fakt, že zatímco zakladatelé jiných projektů musí vynaložit miliony na klasickou reklamu, jména Elway, Jordan a Gretzky jsou sama o sobě dostatečně přitažlivá. Nový projekt vyvolal zájem fanoušků, ale i novinářů a sociologů. Stal se vhodnou záminkou k úvahám na téma sport a peníze či sport jako masová zábava. Jedním z nejprůkaznějších případů tohoto přívlastku je baseballová hvězda Babe Ruth, který koncem dvacátých let vydělával v klubu New York Yankees ročně víc než prezident USA. Ruth a jeho následovníci jsou produktem jednoho z fenoménů dvacátého století touhy lidí po postavách, s nimiž by se mohli identifikovat. Díky této potřebě vznikly mediálně sportovní komplexy, propojující kluby, sportovce, média i sponzory, které dokáží zpeněžit sportovní události a jejich protagonisty na desítky způsobů.