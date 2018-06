Viola Ottová v sexy šatech ukázala i kalhotky

Nepřehlédnutelné šaty, které po dosednutí odhalily i spodní prádlo, a její ještě mnohem nepřehlédnutelnější dlouhé nohy, s nimiž by určitě trumfla i modelku s oficiálně nejdelšíma nohama u nás Dianu Kobzanovou, byly středem pozornosti mnoha přítomných pánů.

Ottová s sebou ale neměla pánský doprovod, společnost jí dělala její patnáctiletá dcera Johana. Ta měla paradoxně delší šaty než ona. Odvaze svojí mámy ale fandí stejně jako mladší, osmiletá Apolena. "Dcery mi fandí, ale občas taky šlápnu vedle a ony mi to klidně řeknou. Tenhle model mi schválily, v tom jsem vyjít mohla," říká se smíchem Ottová.

Po skončení seriálu Ošklivka Katka, v němž dostala roli sekretářky Anduly, je jí trochu smutno. "Byli jsme tam skvělá parta a vždycky jsme se na sebe těšili. Mám pocit, že od sklonku minulého roku jako by ze mě něco ubylo. Nabídce na další roli bych se rozhodně nebránila. I když nevím, jestli jsem se v roli šílené a humpolácké sekretářky předvedla zrovna v tom pravém světle."

Ottová je evidovaná v herecké agentuře, díky které dostala nejen roli v primáckém seriálu, ale také několik nabídek na účinkování v reklamě. "Dělala jsem třeba reklamu na jogurty nebo kuchyňské nože. Já se ale vyhýbám těm tuzemským reklamám, radši dělám zahraniční, třeba ve Francii, v Itálii nebo ve Velké Británii. Teď je ze mě ještě podnikatelka. Od Nancy jsem totiž koupila její butik, a sotva jsem ho otevřela, budu ho asi muset zase zavřít. Sice to funguje, ale víc se to trápí. Není to šikovné místo, možná ho ještě zkusím změnit nebo vyměnit anglickou módu za italskou," přemítá.

Elegantní a sexy byla také Kateřina Brožová, kmotra a tvář nového music baru, kde se bude hrát jazz i poker. Otevření baru pro ni byla s ohledem na moderování první zkušenost. "Když mě majitelé s touto nabídkou oslovili, přijala jsem ji velmi ráda. Stejný bar existuje v Monaku a navštěvují ho exkluzivní hosté," řekla Brožová.

Těmi měli být i naši reprezentanti v hokeji v čele s Jaromírem Jágrem. Nepřišel ani jeden z nich, druhý den ráno totiž odlétali do centra děje mistrovství světa v ledním hokeji, do Švýcarska. Dorazil jen Lubomír Čužák Ryc, pravá ruka Jaromíra Jágra, který potvrdil, že naše hokejová hvězda má žaludeční potíže. - čtěte Bylo mi hrozně špatně, přiznal stále pobledlý Jágr