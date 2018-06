Vinobraní se ponese gotickém stylu

Zahajovací proslov bude mít i jeden z nejslavnějších českých panovníků – císař Karel IV.



Byl to právě on, kdo v roce 1358 přikázal založit na návrší kolem Měst Pražských vinice, které pokryly úbočí vrchu Vítkova a táhly se dále územím dnešních Vinohrad a dále ke Karlovu.



Z někdejšího středověkého centra vinařství v Čechách existují dnes na území Prahy už jen dvě vinice – svaté Kláry v Tróji a Grébovka v Havlíčkových sadech, kde bude i letošní Vinohradské vinobraní zahájeno.



Burčák poteče proudem

Tradice novodobých oslav Vinohradského vinobraní sahá zpět do roku 1997, kdy se uskutečnil I. ročník. Tehdy se vinobraní zúčastnilo na tři tisíce návštěvníků, v loňském roce během obou dnů přišlo slavit už téměř dvacet tisíc lidí.



I letos bude pro návštěvníky kromě vína připraven burčák z Velkých Pavlovic, kde jej budou čerstvě stáčet speciálně pro Vinohradské vinobraní. Pro letošek je objednáno 22 tisíc litrů burčáku.