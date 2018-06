Vinným sklepem může být i oceán

"Inspiroval mě nález z roku 1984, kdy byly po dvou staletích u Amsterodamu z vraku francouzské lodi z roku 1786 vyloveny lahve Mont-Bazillac," řekl ČTK Saget. "To víno bylo stále přijatelné a nebylo 'mrtvé'".

Takových nálezů bylo více, ale nikdy se nevědělo, jakou mělo víno chuť, než se potopilo do moře. Saget se proto rozhodl uložit na mořském dně víno ze svých vinic v údolí Loiry a ostatní lahve se stejným vínem ze stejného ročníku ponechal ve sklepě.

V roce 1990 ponořil do desetimetrové hloubky 800 lahví tří druhů bílého vína, které vytáhl o čtyři roky později a dal posoudit expertům. Ukázalo se, že ve srovnání s tradičně uloženým vínem je "mořské víno" velmi minerální, s mírným nádechem moře a zůstává "mladé" tvrdí Saget. Je plnější, oblejší, rozvrstvenější a lépe využilo původní potenciál, zněl verdikt odborníků v tradiční enologické hantýrce.

Na každý pád byl ohlas takový, že se po něm jen zaprášilo a Saget se rozhodl celou operaci zopakovat ve velkém. V červnu 1995 do 25metrové hloubky na utajeném místě v Atlantiku u La Rochelle spustil 10.000 lahví bílého vína Pouilly Fumé ročník 1994, které byly z větší části již dopředu prodány.

"Dali jsme víno do plastikových boxů po 40 lahvích," líčí operaci Saget, který řídí rodinný vinařský podnik Guy Saget zaujímající asi 300 hektarů vinic kolem Loiry.

Tentokrát však celou akci ohrozila příroda a bouře a vysoké přílivy na podzim 1997 některé boxy s vínem odnesly. Další také nevědomky převrhli svými sítěmi rybáři. "Přišli jsme asi o 2600 lahví," vzpomíná Saget.

Bouře také vyvrhla některé lahve na pláž ve Vendée, kde potom - než se vše vyjasnilo - místní tisk psal o "Tajemství pláže Margaret".

Přes nepřízeň počasí valná většina lahví vydržela a Saget je vylovil v červnu 1999. Degustace potvrdily totéž co u první várky - víno je minerálnější, plnější a zůstává mladší na rozdíl od stejného ročníku uskladněného ve sklepě a blížícího se ke konci období, kdy je nejlepší k pití.

Saget prodal všechny lahve i přes vysokou cenu - 500 franků za kazetu dvou lahví s "mořským" vínem a jeho protějškem ze sklepa. Letos v červnu se vydal s potápěči na místo uložení znovu a podařilo se mu vylovit ještě asi 100 lahví.

"Tentokrát víno prodáme v polovině listopadu v aukci a vyvolávací cena bude 1000 franků za kazetu se dvěma lahvemi," říká Saget s tím, že výtěžek dostanou centra Ligy pro ochranu mořských ptáků v Lorientu v Normandii a v La Rochelle.

"Při celé akci nám pomáhala spousta rybářů, potápěčů i lidí z ligy, kteří byli letos všichni postiženi ropou z tankeru Erika," vysvětluje Saget. "Věnovat výtěžek střediskům v Lorientu a La Rochelle, která tolik pomohla při zmírňování katastrofy, je symbolické poděkování všem, kdo mi pomáhali," uvedl při návštěvě střediska v Lorientu, které zachránilo několik set ptáků. Přes velký ohlas "mořského" vína Saget zatím nemíní na dno Atlantiku ukládat další ročníky. "Vyžaduje to spoustu investic a nasazení mnoha lidí - chtěli jsme něco dokázat a dokázali jsme to."

I když se vyhnul otázce na ziskovost celého podniku, dává najevo spokojenost. "Bylo to ziskové hlavně z hlediska zájmu médií a přineslo to ohromnou propagaci pro víno Pouilly-Fumé vůbec." A co s ostatními lahvemi na mořském dně? "To je na tom hezké - třeba mým vnukům někdo zavolá, že objevil víno jejich dědečka," prohlásil vinař.