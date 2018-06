Vincent Navrátil: Seznamování dívek s matkou se budu důsledně bránit

Od seznamování svých dívek s Veronikou Žilkovou odradila Vincenta Navrátila bratrova zkušenost. „Bratr: Ahoj, mami, to je...Máma: Kdy se budete brát? Seznamování dívek s matkou se budu důsledně bránit. Až jí nějakou představím, bude to ta absolutně pravá. Bude to víc, než kdybych ji požádal o ruku. Víc, než kdybych s ní měl dítě,“ říká Navrátil.

S matkou má Navrátil výborný vztah a nevadilo by mu ani mít podobně energickou partnerku.

„Život s mámou to je krev, pot a slzy. Vždycky jsem si říkal, že nechci partnerku jako ona. Pak jsem si uvědomil, že kdyby matka mých dětí byla jako moje máma, bylo by to dobrý. Potřebuju dominantní partnerku. Potřebuju se hádat a pak tu hádku vyhrát. Možná tak kompenzuju všechny ty prohrané hádky s matkou,“ říká.

Vincenta Navrátila má Žilková z manželství se stavařem Markem Navrátilem. Rozvedli se, když bylo Vincentovi sedm let, ale žádné trauma si z rozvodu rodičů do života neodnesl.

„Bylo mi to úplně jedno. Ten rozvod spočíval v tom, že sice spolu přestali bydlet, ale táta se odstěhoval kousek od nás. Takže jsem býval týden u mámy a týden u něj. Byl to takový bonus. Mnoho dětí z rozvedených rodin je hýčkaných, protože si je mámy nechtějí znepřátelit, aby neutekly. A tátové dělají totéž,“ říká mladý herec, který právě natáčí seriál Já, Mattoni a objeví se i v příštím Kameňáku.