Vin Diesel začne žít jako milionář

Nechá si pouze dva miliony na živobytí na "nutné" výdaje. Zbytek dvacetimilionového honoráře pak utratí za vše potřebné, co z něj udělá jednoho z nejlépe placených herců. "Dva miliony jsem dostal za svůj poslední film The Fast And The Furious a zjistil jsem, že se z toho dá vcelku pěkně vyžít," prohlásil herec.



Zbylé peníze tak s největší pravděpodobností bude investovat do realit, luxusních vozů, akcií a podílů v úspěšných podnicích. "Mám co dohánět. Pro člověka je velký skok, když si během pěti let polepší na výplatě prakticky o dvě nuly. Neumím žít klasickým milionářským způsobem života. Ale myslím, že mi nebude dělat problémy si na to zvyknout. Nechci dělat svým stejně placeným kolegům ostudu," prozradil Vin, který sní o ranči hluboko v horách.



O budoucnost se nebojí. "Na zadní vrátka jsem nikdy nemyslel. Spíš užívám toho, co mám. Nad tím, co bude, přemýšlím, až když to, co bylo doposud, není. Je to moje životní krédo. Sice mě trošku mrzí, že jsem přišel o roli v druhém díle The Fast And The Furious, ale věřím, že se namane něco lepšího. Navíc už připravujeme dvojku XXX, a tak se mám na co těšit," dodal hrdina filmu, jenž se z velké části natáčel také v Praze a který se ještě během října objeví i v českých kinech.