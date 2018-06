Cibulková záviděla modelkám na vozíčku, jsou na tom prý lépe než ona

"U nás starších lidí je to těžké. Já například neslyším a nevidím, protože mám vypálené oči z jeviště, navíc každý den dýchám těch svých sedmdesát cigaret. Paraplegikům, které jsem tu dnes poznala, bych mohla v jistém slova smyslu spíš závidět. Jsou stále v mladém věku a ještě to dokáží rozjet. Osobně to rozjíždím už jen na kole a ještě horko těžko. Už mi nefungují totiž ani klouby," řekla Cibulková, která se ráda účastní akcí přispívajících na dobrou věc.

"Deset let razím cestu, že alespoň jedno představení měsíčně má být věnováno něčemu smysluplnému. Dbám na to, aby veškeré mé premiéry, či alespoň první představení v měsíci, byly pro dobrou věc. Ať už jde o vozíčkáře, Českou alzheimerovskou společnost, Bílý kruh bezpečí nebo představení na podporu zanikajícího barokního kostela," popsala své charitativní aktivity.

Přehlídka modelů Dominiky Sedláčkové a Martiny Nevařilové

Spolu s ní moderoval přehlídku Václav Marhoul a cílem celé akce bylo zbavit vozíčkáře stigmatu nemocných. "Podstatné je, jak veřejnost k vozíčkářům přistupuje. Jestli něco nesnášejí, tak je to falešný soucit. Pokud s nimi jednáte jako s nemocnými nebo jako by měli lepru, je to ta nejhorší urážka, které se můžete dopustit," řekl režisér.

Módní přehlídku v obchodním centru Europark, během které předvedly svou práci české návrhářky Dominika Sedláčková a Martina Nevařilová, doplnily missky Eliška Bučková nebo Linda Bartošová. Nechyběl ani Muž roku 2009 Martin Zach, který byl jedním z odvážných modelů pro kalendář aktů Neodhalení Roberta Vana.

Kalendář byl během přehlídky pokřtěn a některé z fotografií nyní zdobí obchodní centrum Europark. "Měl jsem zkreslené představy o tom, co takoví lidé mohou a co nemohou dělat. Někteří z modelů a modelek si mezi sebou jen vyměnili předlohu aktu, kterou jsem připravil, protože někomu vyhovovalo vzhledem k jeho zdravotnímu stavu víc ležet než sedět, ale jinak žádné zvláštní požadavky neměli. Neprudili jako modelky, pracovalo se s nimi velmi rychle, byla to příjemná a milá spolupráce," řekl Vano.

Módní přehlídka vynesla 80 tisíc korun. Tuto částku pak Europark zdvojnásobil a celou sumu předal České asociaci paraplegiků na podporu její činnosti.