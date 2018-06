Cibulková: Na jevišti vydám tolik energie, že nepotřebuji posilovnu

„Žádné zranění mě během představení nezastaví. Dokonce mi teď chvíli trvalo, než jsem si všimla, že jsem se zranila o koberec a je to na jevišti všechno od krve. Ale já jdu do všeho. Miluji divadlo,“ smála se herečka po skončení představení v Divadle Bez zábradlí.



Pokud Vilma dokáže stát na nohou, dokáže prý na jevišti cokoli. „Zastavit by mě mohl snad jen požár. Požár v divadle je průšvih. Ten by zastavil všechno,“ prozradila.

„Pamatuji si, že jednou vypadla elektřina v celém městě a my jsme představení dohráli při svíčkách. Lidé se seběhli a všichni přinesli svíčky. A skutečně kolem nás bylo asi tři sta svíček a my jsme hráli. A musím říct, že to bylo jedno z nejkrásnějších představení. Byl to úžasný zážitek,“ sdělila iDNES.cz Cibulková, která se na jevišti tolik naběhá, že pak nepotřebuje trávit hodiny v posilovně.

Na otázku, zda se na fyzicky náročná představení nějak připravuje a chodí do posilovny, nám odpověděla jasně: „Ne. Všechno už je jen otázkou zvyku. Já tvrdím, že to mám v genech. Ale samozřejmě se musím čas od času hýbat. Nejvíc toho ale udělám na jevišti. Tam vydám nejvíc energie,“ prozradila Vilma s úsměvem.

V divadle strávila mnoho času a dalo by se říci, že už ji nic nepřekvapí, opak je však pravdou. „Během každého představení zažívám něco nečekaného. Dnes jsem si na koberci právě sedřela nohu a celé představení jsem pak krvácela. Jakmile je na jevišti koberec, tak už se děsím předem,“ doplnila s úsměvem.