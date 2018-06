Vilhelmová: Užívám si těhotenství

"Vychutnávám si dovolenou. Právě jsem se vrátila z Afriky, kam jsme s přítelem letěli za mou maminkou, která se tam provdala. V Jihoafrické republice jsme strávili měsíc, napřed v Pretorii u mámy, pak jsme cestovali sami s budoucím tatínkem, abychom se ještě užili. Bydleli jsme u kamaráda v buši a kochali se přírodou life," vzpomíná Vilhelmová, která za dva týdny oslaví sedmadvacáté narozeniny.

"Jsem taková Alenka v říší divů. Myslím, že jsem teď úplně to nejněžnější stvoření na světě. A to je největší změna. Mám takovou úctu k přírodě, že to až zaráží," svěřila se o svých pocitech v rozhovoru pro časopis Krásná paní.

I když navenek Táňa jen září a období těhotenství velebí, přesto jí prý zkraje bývalo špatně. "Dost jsem trpěla, ale nesla jsem to statečně. Natáčela jsem totiž v té době s režisérkou Andreou Sedláčkovou televizní film Krásný život," uvedla herečka a poodhalila svou profesionální tvář.

Teď se Táňa chystá na filmový festival do Karlových Varů. Práci zatím neřeší. "Nikdo mě nechce, vypadám jako hroch," směje se. Návrat před kameru neplánuje. "Čekám první dítě a vůbec nevím, co to se mnou udělá, tak nic neplánuji," tvrdí. Se svatbou s přítelem Pavlem Čechákem, o němž prozradila jen to, že je z branže, ale není herec, však Vilhelmová počítá.