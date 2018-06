Vilhelmová hrála už ve škole

* Vaše dcera je výraznou českou herečkou. Jaká je v soukromí?

Táňa je doma rozhodně méně rázná než na plátně. Ona sama říká: Když hraju, tak se prostě obleču do postavy a hned získám větší sebedůvěru a nadhled. V jádru je spíš introvert, který však v kruhu nejbližších ztrácí zábrany a okouzluje společnost optimismem, vřelostí a ohromným smyslem pro humor... Dříve svůj temperament nechala odpočinout málokdy, dnes už přece jen zvolňuje tempo a s nadcházejícím mateřstvím se pomalu mění z dívky v ženu.

* Jak se na šťastnou událost připravuje?

Na děťátko se strašně těší - hlídá si zdravou životosprávu, přestala kouřit, nepije, je zkrátka rozvážnější. Příchod miminka prožívá natolik, až mám trochu obavy, aby svoji starostlivost s narozením dítěte ještě nezdvojnásobila. (směje se)

* Dost možná pak při výchově naváže na vaše zkušenosti...

To bych jí docela přála. Táňa byla naprosto pohodový, klidný a usměvavý drobeček, ze kterého vyrostla velice snaživá a pilná holčička, kterou jsem odmala nemusela do ničeho popostrkovat a nutit. Když něčeho chtěla dosáhnout, tak za tím cílevědomě šla.

* Co ji bavilo?

Při vzpomínce na její rané dětství se mi vybaví propocené tričko, taboty, taška a neustálý spěch. Dcerku uchvátil balet, přestože pro ni byl časově i fyzicky velmi náročný. Její trenér byl totiž strašný pes, ždímající ze svých svěřenkyň maximální úsilí. Vedle baletu se Táňa časem začala věnovat zpěvu v Kühnově dětském sboru a recitaci.

* Kdy se u ní projevily herecké vlohy?

Na dramatický kroužek začala sice chodit až v osmé třídě, ale její komediální talent byl zřejmý odmala. Už jako capart dojímala babičku k slzám hereckými etudami na téma pohřeb a poslední rozloučení. Díky své přesvědčivosti pak ve třetí třídě spáchala pěkný průšvih.

* Co se přihodilo?

Pamatuju, jak mi jedno dopoledne volá její třídní učitelka: Táně je strašně špatně, bolí ji břicho, rychle se u nás zastavte. Okamžitě jsem tedy letěla do školy, kde jsem našla nešťastnou dceru svíjející se v křečích. Za chvíli jsme už byly u doktora, který ji prohlédl a stanovil ortel: Sestro, zavolejte sanitku, je to slepák, půjde na operaci! V ten moment Táňa vyjekla, zbledla a se slzami v očích diagnózu poopravila: Vůbec nic mi není, jen jsem nechtěla psát písemku z matiky... Mně bylo samozřejmě hrozně trapně -za dceru i toho doktora, který jí skočil na lep. (směje se)

* Zlobila často?

Až na naprosté výjimky to byla hodná a milá holka, se kterou jsem měla kamarádský a důvěrný vztah. Trávily jsme spolu spoustu času a ještě na prahu dceřiny dospělosti jsme si plánovaly dovolené u moře, zatímco její vrstevnice nad tím nechápavě kroutily hlavou. Problémy začaly až při natáčení filmu Šeptej v roce 1996.

* Snímek vaší dceři napomohl k popularitě...

To bylo sice skvělé, ale Tánina účast na filmu si logicky vybrala daň ve velké pracovní vytíženosti a trochu odvázanějším stylu života. Tehdy se v novinách psalo leccos o „velmi dobré náladě“ během natáčení. Já jsem celkem realisticky chápala, že je holka při hektickém pracovním tempu doslova napumpovaná emocemi, kterým přirozeně musí dát průchod.

* Čím vám dělá největší radost?

Hrozně mě těší Tánina schopnost vcítit se do pocitů druhých a v případě problému okamžitě pomoct. Paradoxní přitom je, že ve filmech obvykle dostává role pubertálních flinků a neodpovědných holek.





TÁŇA VILHELMOVÁ

Sedmadvacetiletá absolventka konzervatoře debutovala v Gedeonově Indiánském létu, brzy nato přišly velké role ve snímcích Šeptej, Návrat idiota nebo Divoké včely. V září bude mít premiéru její nejnovější film Štěstí. Budoucí maminka žije dva roky s producentem Pavlem Čechákem.

KARLA WINKLEROVÁ

Padesátiletá maminka syna Viktora (29) a o dva roky mladší dcery Táni. Vystudovala knihovnictví, dnes žije se svým druhým mužem v Pretorii, hlavním městě Jihoafrické republiky.