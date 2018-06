Vilhelmová: Hledám kupce pro svého Lva

FOTOGRAFIE ZDE

Ne že by ale herečku křišťálový lev netěšil. Naopak, ale projevila se jako praktická žena. "Napřed se s ním nechám nafotit ve všech možných pózách, aby mi jednou František věřil, že jsem ho opravdu dostala."

Skončí Lev v bazaru?

Prodá Táňa sošku v rámci vánočního charitativního bazárku, který pořádá spolu s kamarádkou Aňou Geislerovou? "Upřímně řečeno, nejsem si jistá," odpověděla herečka iDNES. "Budu totiž celý rok, až do Vánoc shánět kupce a jestli ho seženu, tak ho klidně prodám. Pro Františka budu mít důkaz a pak už je mi to jedno."



Kam si cenu herečka alespoň do té doby vystaví, to ještě neví. "U nás je teď díky Františkovi takovej mumraj, všude se válej pleny buď použitý nebo nepoužitý... asi si tak bude putovat, až si najde svoje místo," uvedla.



Táňa se celý večer prakticky nepustila ruky svého manžela Pavla Čecháka. Moc jí to slušelo a vypadala velmi uvolněně.

Lišková líbala kde koho

Kamarádka Aňa se naopak věnovala kolegům, rozdávala úsměvy okolo. Dlouho si také povídala se svou nejstarší sestrou Lenkou, která se ale s ní za nic na světě nechtěla fotit. Svého manžela, divadelního inspicienta Zdeňka Janáčka, se herečka dočkala až po půlnoci. Přivítala ho radostným objetí a šťastnou pusou.



Ze všech mladých manželek a maminek se nejvíc odvázala Kristýna Boková, žena Pavla Lišky, nejlepšího českého filmového herce v loňském roce. Zatímco Pavel odpočíval a popíjel v ústraní svého lahváče, Kristýna si přišla odpočinout od jejich desetiměsíčního syna Šimona. Hýřila úsměvy i polibky, svou náručí potěšila herce a moderátora Martina Zbrožka a nevynechala ani jeho přítelkyni herečku Martu Issovou, zapojila i Zdeňka Janáčka, Ivana Trojana s jeho ženou Klárou Pollertovou-Trojanovou.



Paní Bartošková nejí

Trojanovic kumštýřská rodina dorazila úplně kompletní. Tatínek Ladislav s manželkou i oba synové Ondřej a Ivan se ženami.



Rautem proplouval také nepřehlédnutelný pár manželů Bartoškových. Paní Andrea si ale z nabízených lahůdek ani jednou nezobla. "Já na rautech nikdy nejím," přiznala na otázku, zda jí snad nevyhovuje tradičně vegetariánská kuchyně. Jídelníček si prý opravdu hlídá, ale jen proto, že má chronický zánět slinivky, prozradila.

Eva z BB bydlí u Kajdžas

Vlastimil Harapes se celý večer věnoval Martě Vančurové a vzájemné sympatie nešly přehlédnout. Na Nellu Boudovou se nalepila fanynka a vyzvídala recept na její půvab paradoxně přibývající s věkem. "Pravidelně kouřím, piju, ale hlavně se cítím čím dál lépe," smála se herečka. V nové roli novinářky se tu objevila také stříbrná Eva Horzinková z reality show Big Brother. "Z domu se kamarádím už jen s Renatou Kajdžas. Teď jsem u ní dokonce tři dny bydlela, aby se líp vyrovnala s tím, že jejího přítele Tondu vzali do vily VyVolených."