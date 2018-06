Vilém Čok pil mojito nosem, Vojtek rozdával trenýrky

Patronát převzaly dvě krásné ženy - Angelika a Kleopatra, hrdinky stejnojmenných muzikálů. Obě dámy zastupovala jejich představitelka Monika Absolonová. Na večírku ochutnala domácí vaječný koňak a guláš a vrhla se i na pečivo.

Manželé Josef a Libuše Vojtkovi dorazili do Průhonic s taškou plnou dárků. Jednačtyřicetiletý rocker již třetím rokem potěšil právníka Petra Pečeného alias Doctora P. P. pěknými trenýrky. Svým přátelům také rozdal poslední CD skupiny Kabát a moc si pochutnal na svých oblíbených řízcích.



Na večírku nechyběl ani Jiří Helekal, kterému dělal velkou radost DJ svými hity se sedmdesátých a osmdesátých let. Po desáté hodině vtrhla do creperie partička včele s Vildou Čokem, Bohoušem Josefem, Alešem Hámou a Jakubem Wehrengergem. Zaujali místo na baru vedle Michala Davida. Společnost se pěkně rozjela. Všichni popíjeli a skvěle se bavili. A tak není divu, že párty končila až dlouho po půlnoci.