Vila VyVolených bude úplně jiná

"Přípravy postupují dobře a začneme vysílat v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku," uvedla pro iDNES mluvčí televize Jana Malíková.

Byt ve Voctářově ulici v Praze 8 bude mít stejné dispozice, jako předešlý, ale změní se vybavení interiéru, jak designem, tak barevností.

"Původní nábytek z první řady tedy nevyužijeme, protože by se do nového prostředí nehodil," uvedla Malíková pro deník Šíp. I z venku má vila vypadat jinak, i když u ní pochopitelně nesmí chybět studio pro přímé přenosy.

"V současné době probíhá poslední výběr do reality show o milionovou výhru. Z něj vzejde na pět až šest desítek soutěžících, kteří se utkají o přízeň televizních diváků," řekla Malíková.

Kdo je však konkrétně na seznamu VyVolených a zda je mezi nimi například přítel Renaty Kajdžas, která prošla konkurenčním domem Velkého bratra, to televize zatím prozradit nechce. - více zde

Jasné je zatím jen to, že trojice moderátorů Tereza Pergnerová, Vlasta Korec a Libor Bouček, zůstává stejná.

Reality show pokračují

Nová reality show nazvaná Udělám cokoliv, čeká diváky ČT 1 už od 7. ledna. O týden později končí rozhlasová show Odhalení a některá z goril vyhraje 12 melounů.

Překvapení chystá také televize Nova, a to zřejmě nejen v podobě už třetí řady SuperStar, která se má odehrát v úplně novém kabátě. "Slovenská podoba, kdy se finalisté SuperStar nastěhují do vily (více zde), to ale nebude," řekl iDNES mluvčí projektů Tv Nova Adam Kotalík.