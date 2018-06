Vila už zná dva nové VyVolené

Martin Horák a Jindřich - Martin a Jindřich přišli do Vily společně jako poslední - Martina si zvolili VyVolení, Jindru diváci.





MARTIN HORÁK



Věk: 30 let



Povolání: realitní makléř



Bydliště: Ostrava



Záliby: sport, cestování, potápění



S čím jdu do vily: s ničím, prý s sebou nemůžu nic mít



Na co se těším: na skvělé lidi



Co udělám s výhrou: rozumně s ní naložím



Životní postoj: jdi si za svým cílem



Znamení zvěrokruhu: Rak



Z vily odešel po Duelu s Emilem 16.10. Dostal 66 436 hlasů, Emil 121 925 hlasů.







JINDŘICH HOVORKA



Věk: 21 let



Povolání: obchodní zástupce



Bydliště: Třinec



Záliby: squash, snowboard, plavání, tenis, stolní fotbal, volejbal, cestování



S čím jdu do vily: zviditelnit se



Na co se těším: na dovolenou, odpočinek



Co udělám s výhrou: rozdělit část rodině a část si nechat



Životní postoj: jdi tam, kde to neznáš



| foto: Tv Prima