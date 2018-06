Vila přivítala zpátky Vladka

VELKÁ FOTOGALERIE Z DUELU ZDE

Statistika čtvrtého Duelu:

Nejvíce hlasů ve Zúčtování:

Věra (9x k.o.)

Do Duelu zvolila:

Vladka

Vítěz Duelu:

Vladko

Počty hlasů:

Vladko - 243 814, Věra - 5654

Na začátku Duelu jsme tento týden již asi potřetí viděli, jak vypadalo Zúčtování. Prima nám ho připomíná jak v rekapitulaci den po Zúčtování, tak každý čtvrtek při Výzvě a nakonec v sobotu v rámci Duelu. Není toho trochu moc?

Co se naopak povedlo byl klip Věry, jak pomlouvá ostatní. VyVolení jej shlédli poté, co jim Věra do očí řekla, že je má všechny stejně ráda. Bylo to zajímavé srovnání. Nepochopitelný byl i výrok Jindřicha, kterému bylo nejdřív jedno, kdo se do Vily vrátí. V průběhu večera ale najednou změnil názor a řekl, že ví, že se vrátí Vladko a tak to je.

Věra i Vladko byli při svém odchodu z Vily pořádně "naměkko". Vladko tentokrát loučení neprotahoval, čekal že spoluhráče nevidí naposled. I ve studiu čekala na Vladka mnohem větší podpora než na Věru. Své odhalil i Bleskový výslech. Věra neodpověděla ani na jednu otázku přesně, zatímco Vladko odpovídal správně, udělal jen jednu chybu.

Zajímavý byl také Věřin medailonek o jejím pobytu ve Vile. Mohli jsme vidět scény, jak svlékala Rosťu, "lepila" se na něj, nechávala si psát na prsa, situace se sexuálním podtónem si užívala. Jakmile ale dostala úkol taktéž se sexuálním podtónem (dominy, mokré tričko ve sprše,...), odmítala jej splnit a označovala to za trapné.

Když přišel čas na konečné výsledky a graf ukázal skóre 243 814:5 654, moderátorka Tereza Pergnerová se ještě snažila diváky napínat, ale všem už bylo jasné, které číslo patří Vladkovi a které Věře. I Vladkovi se podařilo obejmout se s přítelem Robertem, na jehož tváři pak byly vidět slzy.

Při rekapitulaci to opět vřelo. "A už mě zas nic nebaví," prohlásil Vladko po další ostré diskusi s Rosťou kvůli předchozí bitce s potravinami. Neuklizená vajíčka se začala rozkládat a zapáchat. Ovšem Rosťa, místo aby hned večer pomáhal rozházené potraviny uklízet, šel spát.

Příští týden se žádné drama konat nebude. Je věnovaný charitě, nebude žádné Zúčtování, Výzva ani Duel, takže VyVolení mají ve Vile jisté další dva týdny. - více zde Možná to bude pro diváky nuda. Avšak Prima tento záslužný týden naplánovala přesně. Big Brother se totiž od pondělka přesouvá z hlavního vysílacího času na podvečer, takže diváci nebudou moci přepnout z "nudných" VyVolených na konkurenční reality show a Prima tak o diváky VyVolených nepřijde.

