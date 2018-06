Viktorii Špidlové plní sny její syn

Viktorie Špidlová seděla tiše a nenápadně v zadní řadě. Nechtěla prý syna znervózňovat. „Vždycky jsem si sedala tak, aby na mě viděl a věděl, že jsem ho přišla podpořit. Jenže mi pak vyčetl, že byl kvůli mně nervózní. Já mívám ale větší trému než on. Důvod k obavám však nebyl ani tentokrát - koncert se jim moc povedl a já byla spokojená.“

Manželka premiéra ví, o čem mluví. Sama se věnovala muzice, i když pouze amatérsky. Dobře zpívala (to zase zdědila po své matce, která zpívala v operetě a v kostele na kůru), hrála na klavír a na kytaru, amatérsky dělala divadlo, a když později pracovala v knihovně, zpívala dětem za doprovodu kytary při různých besedách.

Když s bývalým manželem (Viktorie i Vladimír mají z předchozích manželství dvě děti, spolu nemají žádné) zjistili, že má syn hudební sluch, přihlásili ho hned v první třídě do lidové školy umění. „Zrovna tam přišla nová učitelka, která hrála na violoncello, tak jsme vybrali tento nástroj. Ukázalo se, že to byla dobrá volba - vydržel u něj celý život. Nikdy mi neřekl: Maminko, já už nechci hrát,“ vzpomíná.

Ve čtrnácti letech odešel Lukáš Polák na konzervatoř do Brna a po šesti letech studií udělal zkoušky na Akademii múzických umění v Praze. Dostudoval loni v červnu s červeným diplomem. Teď hraje ve Škampově kvartetu a Viktorie Špidlová nevynechá jediný jeho koncert. Tím spíš, že hrají v Čechách málokdy. Jezdí hodně po světě, dost často do Londýna do Vigmor Hall. Příští týden, 12. března, hrají v Praze v Olympusu ještě jednou a poté odjíždějí do Holandska,“ řekla.

Chtěla být zpěvačkou

Viktorie Špidlová kdysi toužila po profesionální muzikantské dráze - chtěla být zpěvačkou. Na jakékoli kroky v této oblasti však dávno nepomýšlí. Sny jí dnes plní její syn. Ráda si prozpěvuje doma při domácích pracích nebo poslouchá muziku od vážné hudby přes jazz až po rock. „Mám svoji oblíbenou desku - České rockové balady 70. a 80. let. Vážnou hudbu mám také velmi ráda. Odmalička jsem na ní vyrůstala a zůstane mojí velkou láskou na celý život.“

Viktorie Špidlová by ráda relaxovala nejen při hudbě, ale i někde na dovolené. Na tu se však navzdory premiérově nedávné zdravotní indispozici jen tak nedostanou. „Manžel mi sice slíbil, že si dovolenou udělá, ale tak se na něj zase všechno valí, že myslím, že zůstane opět jen u slibů,“ odhaduje.