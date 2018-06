Moderátor Vincze přiznal, že s manželkou Adelou zatím nemůžou mít děti

„Už se nechci dívat na to, jak se mé manželky neustále někdo ptá ‚kdy už‘? Začalo to před lety, vrcholilo před naší svatbou a pokračuje dodnes. Jako kdyby to byla nějaká běžná otázka o počasí. A jako kdyby bylo nějakou její povinností mít dítě,“ začal moderátor zpráv televize Markíza svůj příspěvek na Facebooku.

„Problém otěhotnět přitom není ženský problém. Je to problém párů. A stále častěji je potřeba ho řešit na straně muže. Toto je i náš případ. Kvalita a počet spermií se u mě blíží k hranici neplodnosti. Také jsem byl překvapený. I z toho, že muži mají dnes mnohem větší problém, než si připouští,“ pokračoval.

Moderátor ani odborníci prý nevědí, proč má málo spermií. Připomněl, že podle posledních výzkumů je na tom plodnost mužů opravdu špatně. Vincze apeluje na muže, aby se preventivně také nechali vyšetřit a případně si dali zmrazit spermie. Podle lékařů údajně počet spermií a jejich kvalita budou nadále klesat.

„Muži, jestli se vám nedaří mít dítě, nechte se otestovat. A nečekejte až když se rozhodnete mít děti, lepší je vědět tyhle věci předem. Možná se ubezpečíte, že jste v pořádku. A jestli ne, alespoň se můžete nějak zařídit. Možná dostanu časem lepší zprávy i já,“ uvedl.

Moderátor na radu lékařů změnil životní styl, ale není jisté, jestli mu to pomůže. „Zkouším tedy všechno. Vyměnil jsem upnuté boxerky za volné šortky, jím více zinku, dělám si častěji procházky v práci, abych se zchladil. Úplně jsem přestal kouřit, pít, lépe se stravuji,“ vysvětlil.

Viktor Vincze a Adela Banášová se zasnoubili letos na Valentýna před televizními kamerami. Moderátor svoji přítelkyni překvapil, ale nakonec souhlasila. Svatbu měli letos v létě.

VIDEO: Banášová se vrátila z dovolené se snoubencem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oblíbená slovenská moderátorka předtím několik let žila s tanečníkem Petrem Modrovským. Dvojice spolu v roce 2013 čekala dítě, ale Adela o něj přišla v sedmém týdnu těhotenství. Pár se pak v roce 2015 rozešel.

„Netušila jsem, že každé třetí těhotenství skončí potratem, myslím tedy, že ani spousta dalších lidí to neví, a protože to četli pořád dokola, mohli se to dozvědět. Až když jsem potratila, zjistila jsem, že to zažívá spousta žen. I opakovaně. Bylo to nepříjemné, ale nic tak strašného se mi nestalo, byla jsem v osmém týdnu, ne v osmém měsíci. Měla jsem spíš blbý pocit, že ze mně dělají chudinku, přitom leckomu se stávají horší věci. Jsem pragmatická, důvěřuji životu. Stalo se mi to, psalo se o tom, no a co? Příroda ví, co dělá,“ řekla moderátorka loni v rozhovoru pro magazín Ona DNES.