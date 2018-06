Krmit racky a na všechno nadávat rozhodně nebudu, říká důchodce Preiss

„Docela se to teď hezky schází. V televizi mám pár příležitostí, takže určitě nebudu zahálet a moc se na to těším. Jsou to díla, která splňují takový ten správný dramatický žánr, neboli krátce řečeno detektivky, a moje role se v nich v různých podobách obměňují,“ pochlubil se herec.

„Jednou jsem vyšetřovatel, podruhé zločinec. Pestré změny, co říkáte? A mimochodem, záporáky hraju rád. Je totiž nezbytné vyvinout větší úsilí, abyste je věrohodně ztvárnili. Oni musí mít motiv, proč třeba sklouzli na šikmou plochu, a to musíte divákovi předestřít. Klaďas je od přírody klaďas, takže je jednodušší jím být,“ nechal se slyšet Preiss.

Na jaře bude oblíbenému herci sedmdesát let. Jen málokdo by mu to ale hádal. Je v pohodě a nešetří úsměvy.

„No, přiznejme si, že každý věk má své limity, ale když děláte, a děláte navíc to, co máte rád, nesledujete, jak ubíhají léta. Chodit krmit racky nebo nadávat na cokoli to pro mě není a doufám, že ani nikdy nebude,“ dodal Viktor Preiss.

Herec je stále aktivní i v rozhlasové tvorbě a nedávno získal druhé místo ve 20. ročníku ankety Neviditelný herec.