Mráz poprvé o rozvodu s Bočanovou: Musel jsem jí umožnit odejít

"Já se moc zpátky neohlížím. Ale vždycky mám pocit, že když dva lidé spolu být nechtějí, tak se nedá nic dělat, člověk to má té druhé straně umožnit. Já to takhle vidím, ale Mahulena to bude asi vidět jinak," řekl iDNES.cz Viktor Mráz, který tak vůbec poprvé naznačuje, že jejich manželství chtěla ukončit právě Mahulena Bočanová.

Víc ale o rozvodu mluvit nechtěl. Zřejmě i s ohledem na svou novou lásku. "Ženský zbožňuju, v žádném případě jsem na ně nezanevřel. Mám přítelkyni a jsem spokojený," dodal Mráz, který s bývalou manželkou vychází bez problémů.

Viktor Mráz přiznal, že s Mahulenou Bočanovou vychází bez problémů. Potvrdil i nový vztah na rozdíl od Bočanové, která jméno přítele tají.

"My vycházíme dobře a musím říct, že vycházíme dobře už dlouho. Řekl bych, že to nebylo dramatické ani po rozchodu. Jsme v každotýdenním kontaktu, hlavně samozřejmě kvůli naší dceři a nemáme sebemenší problém."

Co nahradí Děti ráje?



Viktoru Mrázovi se nyní daří i v byznysu. Poté, co ukončil své působení v hudebním vydavatelství, našel v posledních letech uplatnění v profesi muzikálového producenta. Se společníkem Michalem Bělouškem a Sagvanem Tofim je podepsán pod projektem Děti ráje, který předčil veškerá očekávání.

"Bylo to strašné překvapení, myslím si, že počtu repríz, které jsme udělali, věřil jen Sagvan Tofi a já a možná můj partner Michal Běloušek. To je náš první muzikál. Když na začátku do toho jdete, máte nějaké představy, ale o co jde, víte až po několika odehraných představeních. Třeba to, jak dostat do sálu tři a půl tisíc lidí týdně. Odehrálo se necelých čtyři sta představení a tržby byly necelých 200 milionů," uvedl Mráz s tím, že si na hezké peníze přišel i Michal David, z jehož hitů muzikál vznikl. "Asi by nebylo korektní říkat přesnou částku, ale řádově je to několik milionů korun," doplnil.



Chystáme nový muzikál, uvedl Viktor Mráz (na snímku se Sagvanem Tofim).

Co bude po skončení Dětí ráje, producenti netuší. "My se bavíme, jestli uděláme další muzikál a případně kdy. Ale jelikož je to náš první projekt, byť úspěšný, člověk musí zůstat nohama na zemi a nesmí se najednou strhnout k tomu, že všechno, co udělá, bude stejně úspěšné. Máme dva nápady, na které se snažíme dělat scénáře, shánět práva, a pokud to dáme dohromady, tak se do toho pustíme. Ale určitě to není tak, že si řekneme, že příští rok v březnu končí Děti ráje, tak od dubna budeme hrát nový muzikál," uzavřel Viktor Mráz.