Víkendové CD tipy

* Zrovna k sedmdesátinám Jiřího Suchého, které apoštol dobré domácí písně oslavil 1. října, vyšlo dvojalbum Jonáš a tingl-tangl. Je to záznam představení Divadla Semafor z roku 1962, které bychom dnes asi nazvali komorní muzikál. Ale dodejme, že žádný ze současných muzikálů neměl tolik hitů jako Jonáš: Vyvěste fangle, Motýlek, Honky tonk blues, Klementajn, Píseň o rose... (Jiří Suchý a Jiří Šlitr: Jonáš a tingl-tangl, 2x CD, vydala firma Sony Music/Bonton, cena 409 Kč)* Mladá kapela Kryštof se vynořila z Ostravy a podobně jako tamější Buty má mezinárodní obsazení. V sestavě není ani jeden rodilý Čech. Obyvatelé Česka ovšem znají píseň Lolita, které se chopila jindy vybíravá rádia. Kryštof, který sahá k inspiracím i na Balkán, vydal první desku Magnetické pole. Je to pop, který si nedělá ostudu. (Kryštof: Magnetické pole, vydala firma Monitor-EMI, cena 399 Kč)* Byly doby, kdy měl Ivan Mládek soudnost a držel na uzdě hrubější prvky svého humoru. Navíc natáčel výtečné písně, na kterých už vyrostlo několik generací. Desku Do hlavy ne! Mládek sestavil z dávných písní, které s Banjo Bandem nahráli ve studiích bývalého Československého rozhlasu. Je zde i legendární song Žába - puk z roku 1975, Kaučuková Lou nebo Na Brdech, celkem osmnáct písní a jedna povídka. (Ivan Mládek: Do hlavy ne!, vydala firma Radioservis, cena 289 Kč)* Spice Girls byly v devadesátých letech hvězdy, nyní to zkoušejí jednotlivé členky sólově. Nejvíce vydělává Geri Halliwellová, která opustila své kolegyně jako první. Sólovou desku vydává i Victoria Beckhamová, která se na obalu nechala vyfotit s černou kočkovitou šelmou. Obě jsou samozřejmě neškodné. (Victoria Beckhamová vydala firma Monitor-EMI, cena 609 Kč)