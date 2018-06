Vignerová randí s Ujfalušim, Kraus o známosti věděl mezi prvními

"S Davidem mám stále pěkný vztah, a i když jsme spolu byli krátce, určitě budu vzpomínat v dobrém. Davida si velmi vážím a jsem ráda, že jsem ho poznala, i když jsme se potkali v poněkud špatnou dobu. Je hodně zaneprázdněný, ale v žádném případě nemám potřebu mu cokoliv vyčítat. Jako člověka ho budu mít ráda vždycky," řekla iDNES.cz Aneta Vignerová.

David Kraus a Aneta Vignerová

Modelce se nyní vyvíjí známost s fotbalistou Tomášem Ujfalušim, o jejichž vzájemných sympatiích věděl mezi prvními právě Kraus. Vignerová v tuto chvíli o vztahu mluvit nechce, na to je podle jejích slov příliš brzy.

Tomáš Ujfaluši

"Jsme v kontaktu, občas se vídáme, ale co bude za týden, opravdu neumím říct. A ani nemám potřebu o tom jakkoliv dlouze mluvit. Nikomu z nás mediální pozornost příliš nesvědčí," přiznává Aneta, jejíž práce je na očích víc než kterákoliv jiná profese.

To byl ostatně důvod, proč se začala zabývat myšlenkou, že by z Česka úplně odjela. Kufry ale zatím nebalí. "Už mě to napadlo, ale pořád tu mám celkem dost práce a závazky plnit musím. Je fajn, že aspoň léto bylo pohodové a většinu času jsem ho trávila na Moravě, vyjma krátké dovolené na Džerbě s kamarádkou," dodala.

Ve společnosti se Aneta Vignerová objevila po téměř dvou měsících a hned byla k nepřehlédnutí. V rámci Senza party v centru Prahy si zahrála na anglickou lady. Celý večer byl totiž koncipován jako anglický večírek. Stejně zajímavě se tak vystrojili jak zpěvák Ben Cristovao coby Sherlock Holmes či Iveta Lutovská, jež zářila jako anglická policistka.

Aneta Vignerová Iveta Lutovská, Ben Cristovao a Aneta Vignerová na anglickém večírku

"V Praze teď chvíli zůstanu, bydlím tu se svým stylistou a kadeřníkem a rozhodně nemám v plánu cokoliv měnit. Takhle jsem zatím spokojená," uzavírá rodačka z Havířova Aneta Vignerová.