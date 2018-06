Aneta Vignerová oslavila zkoušku dospělosti a naložila se do piva

14:21 , aktualizováno 14:21

Čtyřiadvacetiletá Miss České republiky 2009 Aneta Vignerová kvůli modelingu odsunula školu na několik let na vedlejší kolej. V posledních měsících se ale opět ponořila do studia a nedávno na střední podnikatelské škole úspěšně odmaturovala. S kamarádkami to pak zapila pivem a v pivu.