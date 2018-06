Vignerová a Kuchařová jsou kamarádky, sblížily se ve stanu

"Měla jsem možnost Táňu poznat a musím říct, že je to super člověk. Myslím, že se z nás staly přítelkyně," řekla iDNES.cz Vignerová.

Během týdenního pobytu v Jižní Americe měly obě dívky dost času na to, aby se dobře poznaly. Jistě k tomu přispěly i společné večery pod stanem, který se - stejně jako pro ostatní členy posádek - stal jediným možným příbytkem.

Taťána Kuchařová ve stanu

Nezapomenutelné chvíle pak přišly s jednotlivými závody, které Vignerová s Kuchařovou sledovaly coby posádka doprovodného vozu. "Jely jsme dvě trasy, jedna byla zhruba 350 kilometrů, ta druhá do Cordoby asi 750 kilometrů, takže jsme najely v těch doprovodných autem asi tisíc kilometrů," doplnila nejkrásnější dívka roku 2009.

Jelikož do Buenos Aires přiletěly už na konci minulého roku, vítání toho nového prožily rovněž spolu. "Byl to první Silvestr, kdy jsem byla bez rodiny a přátel. Do poslední chvíle jsme nevěděly, jak to oslavíme a nakonec to bylo super - něco jako open akce," vzpomíná Aneta Vignerová.

Dámy přiletěly domů v pondělí, na Vignerovou dokonce čekal malý dárek - kufr, který se ztratil během jejího letu z Jihoafrické republiky, kde bojovala o korunku Miss World. "Po příletu z Argentiny jsem šla rovnou na reklamace, kde mi ztracený kufr vydali, takže ho už mám doma," uzavírá spokojeně Miss ČR 2008.

Slavné závody Rallye Dakar odstartovaly v Buenos Aires na Nový rok a skončí 17. ledna. Síly soutěžících prověří celkem celkem 14 etap a 9000 kilometrů. Letos se závody podruhé konají v Jižní Americe.