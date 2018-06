Vieweghova žena porodila Sáru

Spisovatel se podruhé oženil vloni 20. července. "Brali jsme se z lásky, dítě v tom nebylo," tvrdí známý spisovatel. Podle jednoduchých počtů je Sára plodem jejich letní červencové lásky. Možná se dokonce šťastným novomanželům povedla o romantické svatební noci.

Spisovatel se ubytoval s ženou v jednom z vrchlabských penzionů již v týdnu před velikonočními svátky, v nemocnici se rodina objevila na několika kontrolách.

Nedávno Vieweghovi vydalo nakladatelství Petrov jeho další román, v pořadí již jedenáctou knihu. Sám ji charakterizuje jako román s napětím. "Vypráví o soukromém detektivovi, který byl najat, aby sledoval partnerku známého spisovatele," popsal děj Viewegh.

Kromě psaní dalších románů a vyučování na soukromé Literární akademii pokračuje v psaní fejetonů pro Lidové noviny.

Uplynulý rok hodnotí spisovatel jako "významný a přelomový".

"Oženil jsem se, začali jsme stavět dům, počali jsme dítě. Byl to dobrý rok," bilancoval spisovatel. V roce s trojkou se chce věnovat především třem nejdůležitějším věcem v životě. "Banální trojúhelník: zdraví - rodina - práce. Co chcete víc? Říkám si to každý rok," dodal.

Michal Viewegh už má jednu dceru Michaelu z prvního manželství. Šestadvacetiletou bývalou zdravotní sestru Veroniku Kodýtkovou si vzal po dlouhých letech mládeneckého života. Svatební obřad vedl 20. července Vieweghův otec Josef, starosta města Sázavy, pod širým nebem uprostřed zdí sázavského kláštera.