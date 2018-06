Viewegh žádá víc peněz od bulváru, Ústavní soud vyhověl jeho stížnosti

"Pro mě je to velmi dobrá zpráva, úspěšné završení šestiletého úsilí dotáhnout to do konce, respektive na nový začátek," řekl iDNES.cz Viewegh.

Od bulvárního deníku Aha! vysoudil v minulosti odškodnění 200 tisíc korun. Sumu ovšem považuje za příliš nízkou a žádá pět milionů. Nízké postihy totiž podle něj neodrazují média od zveřejňování nepodložených a nepravdivých zpráv a Ústavní soud mu dal za pravdu.

"Totálně si něco vymyslet, a ještě z té nejintimnější sféry, to je doopravdy za hranou," zdůvodnila rozhodnutí soudkyně zpravodajka Eliška Wagnerová. Z nálezu vyplývá, že přiměřená by mohla být až několikanásobně vyšší náhrada. Přesnou výši ale nechtěla Wagnerová komentovat.

Spisovatel se domnívá, že se stal obětí komerčního zájmu tehdejšího vydavatele deníku Aha!, společnosti Ebika. Zpráva o údajném poměru s milenkou vyšla v roce 2004 s titulky" "Má tajnou milenku", "V. má rád mladé autorky" a "Ukázal mi své velké ořezávátko."

Spisovatel tvrdí, že dívku znal pouze jako svou žákyni a setkal se s ní jen ve třídě. Po otištění článku prý několik měsíců nebyl ve své kůži. Vadilo mu i to, že reklamu na článek vysílala několikrát televize. Informace se proto dostala nejen ke čtenářům Aha!, ale též k milionům televizních diváků.

Podle Viewegha justice pak nerespektovala jeho právo na zachování osobní cti a dobré pověsti. Konkrétně zpochybnil způsob, jakým Vrchní soud v Praze stanovil odškodnění právě na 200 tisíc korun. Verdikt prý neobsahuje žádný právní rozbor ani právní hodnocení nemajetkové újmy, která Vieweghovi vznikla. Deník nepodloženou informaci o milence otiskl v době, kdy Vieweghova manželka čekala dítě.

V době, kdy článek vyšel, byla Vieweghova manželka těhotná. Od té doby se spisovatel soudí.

Verdikt ÚS překvapil advokáta vydavatelství Ringier, jež do sporu vstoupilo poté, co deník Aha koupilo od původního vydavatele, společnosti Ebika.Ústavní soud podle něj nedávno rozhodl v podobném sporu jinak. Wagnerová rozpor připustila, ale uvedla, že předchozí verdikt byl jen usnesením, takže bylo možné v novém nálezu dospět k jinému názoru. Advokát Ringieru Jiří Urbánek uvedl, že náhrada 200 tisíc plně odpovídala standardům platným v době rozhodování soudů.

Vydavatel ale podle Wagnerové učinil z Viewegha "pouhý objekt", když využil jeho proslulosti k navýšení svých zisků. "Tak zcela bezohledně zaútočil a poškodil lidskou důstojnost stěžovatele," stojí v nálezu.

Urbánek ale uvedl, že článek rozhodně nebyl kalkulem a vycházel z určitých podkladů a zprávy z jiného média. "Nelze říct, že to prostě bylo vylhané," řekl.

Rozsudky by měly mít preventivní charakter

Městský soud v Praze nejprve přiznal Vieweghovi odškodné 50 tisíc korun. "Tuto sumu navrhl právník bulváru jako mimosoudní vyrovnání," říká Viewegh.

Vrchní soud v Praze v listopadu 2006 sumu zvýšil o dalších 150 tisíc. Spisovatel už tehdy uvedl, že se s částkou nesmíří. "Ty rozsudky mají mít i preventivní charakter, aby si bulvární deníky nedovolily otiskovat nepodložené a lživé informace. Ale jaký by byl preventivní účinek desítek tisíc korun, když vydavatel bulváru dává jen na reklamu miliony," říká spisovatel.

Jeho dovolání později odmítl Nejvyšší soud. Viewegh počítal s tím, že spor případně dovede až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. "Tuto možnost zvažuji od začátku, ale nyní věřím, že městský soud bude respektovat vyjádření Ústavního soudu a nebude to potřeba."

Peníze půjdou na boj s bulvárem

Případné milionové odškodnění si Viewegh nenechá. "Nepoužiji ty peníze pro své vlastní potřeby. Založím konto na boj s bulvárem," prohlásil Viewegh, který patří k vytrvalým bojovníkům proti bulváru. Před několika lety inicioval petici umělců proti údajným nevybíravým praktikám českého bulvárního tisku.

Signatáři petice poukazovali na "nevkus, netaktnost, vulgaritu, polopravdy vydávané za pravdu, provokace, fotomontáže, smyšlené rozhovory, bezohlednost a neskrývaný novinářský hyenismus" a v seriózních novinách nechali otisknout inzeráty, kterými vyzvali k bojkotu bulváru.

Dalším iniciátorem petice byl herec Marek Vašut, kterému se loni podařilo vysoudit rekordní odškodné od bulváru, a to rovněž od deníku Aha!, který uveřejnil články o jeho údajné promiskuitě a depresích. Vašutovi Vrchní soud v Praze přiřkl odškodné milion korun (více čtěte zde).

Marek Vašut

"Věřím, že po rozsudku pro Marka Vašuta se začíná absurdní stav měnit. Je to potvrzení, že naše petice měla smysl, protože vyvolala veřejnou diskusi o možnostech obrany proti lžím bulváru. Dokonce se snížily poplatky ve sporech na ochranu osobnosti ze 4 % na 1 %. Já jsem zaplatil dvakrát 200 tisíc, protože se soudím o 5 milionů. Dnes už bych zaplatil jen 100 tisíc. Každá celebrita tak teď zaplatí v takovém sporu čtyřikrát méně na poplatcích," dodal Viewegh.