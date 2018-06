Viewegh vyhrál soud, ale odvolá se

"Rozsudek musím respektovat. Neskrývám však, že s nim hrubě nesouhlasím. Nejde o nějaké fiktivní milenky, ale o zcela zásadní princip," prohlásil čtyřiatřicetiletý Viewegh a dodal, že se proti rozsudku odvolá.

"Soud vydavatele odsoudil a my jsme to jakoby vyhráli. De facto ale nepřímo vzkazuje: pište si o umělcích, co chcete, nic se vám nestane," míní Viewegh.

Upozornil na soudcův výrok, podle něhož za jedenáct let české soudy nepřiznaly kromě mimosoudních vyrovnání vyšší částku než 100 000 korun. "To znamená, že soudy se nijak nepodílejí na kultivaci společnosti a nepřímo napomáhají její vulgarizaci. Přivírají oči nad skandalizováním veřejně známých osob. Dávají zelenou tomu nejtvrdšímu bulváru," komentoval rozhodnutí soudu Viewegh.

Soud ve čtvrtek vyslechl 21letou Nelu Pavlouskovou, která byla podle nedělníku údajnou Vieweghovou milenkou. Svědkyně potvrdila, že spisovatele zná. Zveřejněné informace však označila za pomluvu. "Byl to můj pedagog. Není pravda, že bych byla milenkou žalobce," uvedla.

Viewegh již v minulosti dal najevo, že v případě výhry by vysouzené peníze použil na konto, z něhož by mohli hradit soudní poplatky chudší umělci poškození bulvárem. Současné odškodnění však prý nepokrývá ani náklady na soudní řízení.

Do boje s bulvárem vytáhlo několik známých českých osobností. Zřejmě nejúspěšnější byli dosud zpěvačka Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem. - více zde