Viewegh přišel o panictví až v devatenácti

V některých médiích Viewegha prezentují jako promiskuitního muže, ale spisovatel to odmítá. "Řekl bych, že je to jenom důsledek toho, že někdy splývá dojem z knihy a dojem z autora. To, že hlavní postava je rozvedený spisovatel, automaticky neznamená, že jsem to já," tvrdí.



Monogamii považuje Viewegh za jistý ideál. "Je to také velmi chvályhodný postoj k životu a já závidím všem, kteří jsou schopni důsledně ho dodržovat," podotkl spisovatel.

Michal Viewegh odesílá odpověď. Michal Viewegh píše. Celý červenec jsem strávil na Hvaru, kde jsem pro chorvatskou televizi psal scénář chystaného pětidílného seriálu podle Účastníků zájezdu. Formálně to tedy byl pracovní pobyt, ale de facto to byla spíš dovolená, dokonce velmi příjemná. Michal Viewegh natáčí další díl Galerie elity národa Michal Viewegh u občerstvení na Národní třídě Michal Viewegh