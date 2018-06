Viewegh opět vyhrál soud, chce jít ale až do Štrasburku

"Při své umanutosti považuji dnešní ortel za prohru," řekl po úterním vynesení rozsudku spisovatel. "Půjdu až do konce a klidně se obrátím na štrasburský soud!"

Rozsudky v řádech desítek tisíc korun totiž podle Viewegha nabádají bulvární periodika k tomu, aby klidně lhala dál. "Částka pěti milionů byla stanovena orientačně. Jde ale o řád milionů, aby byla zachována důstojnost," uvedl.

V únorovém líčení u pražského městského soudu vysoudil Viewegh odškodné 50 000 korun. S částkou se nespokojil, proto se odvolal k vrchnímu soudu. - více zde

Soudkyně Dagmar Javůrková zdůvodnila přiřknutí dalších 150 000 jako maximální možnou částku, kterou v těchto případech soud rozhoduje. "Soud případ přezkoumal a došel k závěru, že rozsudek bylo třeba změnit. Celková částka 200 000 korun je odpovídající případu," podotkla soudkyně.

Za soudy Viewegh zaplatil přes 400 tisíc

Soud v úterý vyslechl spisovatele na jeho vlastní žádost. Viewegh zopakoval, že Nelu Pavlouskovou, s níž měl podle Aha! poměr, zná pouze jako svoji žákyni a setkal se s ní jen ve třídě. Článek z roku 2004 spisovateli způsobil podle jeho slov takovou újmu, že několik měsíců nebyl ve své kůži.

"Měl jsem také vztek a cítím jej dodnes. Kdybych to měl přirovnat, tak takový vztek musel cítit Václav Klaus, když TV Nova odvysílala informace o jeho údajném mileneckém vztahu. Klaus tehdy žádal odškodné deset milionů korun, takže mnou požadovaná částka není přemrštěná." Podle Vieweghova obhájce hrála v případu roli i televizní reklama, která na článek v tu dobu šestkrát v hlavním vysílacím čase poukazovala.

V případě výhry by prý Viewegh vysouzené peníze použil na konto, z něhož by mohli hradit soudní poplatky chudší umělci poškození bulvárem. Současné odškodnění však prý nepokrývá ani náklady na soudní řízení. "Za soudní poplatky jsem zaplatil už přes 400 000 korun a myslím, že ne každá známá česká osobnost by na takové případy měla," uzavřel spisovatel.

Do boje s bulvárem vytáhlo už několik známých českých osobností. Zřejmě nejúspěšnější byli dosud zpěvačka Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem. - více zde