Viewegh chystá k volbám knihu

Michal Viewegh před autogramiádou. Michal Viewegh podává návštěvnici autogramiády knihu, kterou právě podepsal. Michal Viewegh odesílá odpověď. Michal Viewegh píše. Michal Viewegh přemýšlí během on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. Michal Viewgeh odpovídal v redakci iDNES přesně dvě hodiny. Michal Viewegh natáčí další díl Galerie elity národa Michal Viewegh u občerstvení na Národní třídě Michal Viewegh Michal Viewegh, spisovatel.

"Dne 31. března příštího roku mi bude čtyřicet, čili - já bych si to chtěl k těm čtyřicetinám přímo darovat. Ale politiku, nebo lépe řečeno, mé pokusy rýpnout si do politiků, nenadřazuji nad vlastní psaní. Proto ten termín říkám s tou výhradou, že když to nestihnu, kniha vyjde klidně na podzim. Román už píši měsíc a mám šedesát stránek. Baví mě to a bavím se u toho," svěřil se známý spisovatel.Nejenom prací živ je člověk, a tak Korzo zajímalo, co hezkého má před sebou Michal Viewegh v osobním životě."Mám sen, že si postavím domeček v městečku Sázava. Lidem, kteří si takové domečky stavěli a žili v nich, jsem se dvacet let posmíval, zejména v pubertě. A teď jsem zjistil, že oněch pětadvacet let, které jsem tam prožil, se na mně podepsalo a že se mi to místo dostalo pod kůži, takže bych se tam rád vrátil. Rozhodl jsem se tedy, že příští rok bych chtěl stavět domek v Sázavě nad Sázavou. Přímo tam, kde se mimochodem odehrávají Báječná léta pod psa i jejich pokračování," opáčil Viewegh.