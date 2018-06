Vietnamsko-český slovníček

Slovníček č. 1 - V ASIJSKÉ RESTAURACI

BÍDEN - Dobrý den!

PANI MA VYSRÁNO? - Vybrala jste si, slečno?

CO KOMU? - Jakou si přejete přílohu?

SEŠUPEM? - S kečupem?

HO ŠI CI - S hořčicí!

KPISÍ MÁSESO? - K pití máte co?

nebo NA PI ČI? - Co si dáte na pití?

ČUS? - Džus?

SRAJT? - Sprite?

DOUCHUT - Dobrou chuť!

DVASÁT ŠEST - Nutno usoudit podle cifry na pokladně, buď 26 nebo 96

NAŠANOU - Nashledanou!



Slovníček č. 2 - NA ASIJSKÉM TRŽIŠTI

NEMIŠESKY - univerzální odpověď

CICA PADE - univerzální cena

KVALITA CHODINKY, ŽLATO, CIBRO, CI MESICE DOU - prostě skvělé hodinky

TET KABELU? - Chcete zboží zabalit?

ŠUŠI PANI, ŠUŠI - Model je podle poslední doby.

TOJEMALO - Za tuto cenu vám to neprodám.

POŽKEJ, POŽKEJ, TADOBŽE - Počkejte pane, určitě se nějak domluvíme.

DITISOU - Velikost je akorát.

ČISLO DOBLÝ, VYVELKEJ - Potřebujete větší velikost.