Viera zvládá roli matky i topmodelky

Obyčejná dívka z Topoľčan, která odešla ze střední školy, aby finančně pomohla své rodině, je dnes jednou z nejžádanějších modelek. Díky celosvětovým kampaním pro značky Armani, Chanel či Rimmel je známou a dobře placenou tváří.

Na Slovensku nebo v Česku se však o ní příliš neví. Je to i tím, že se na domácích molech zatím neprezentovala. A tak jen ti informovanější věděli, že dívka, která na ně loni víc než šest měsíců shlížela z plakátů pro módní značku Mango, je „naše“.

Viera o profesi modelky snila od dětství. Její představy však byly naivní. „Nevěděla jsem, co to obnáší ani co mám udělat, abych se jí stala. Vzpomínám si jenom, že jsem ve třinácti letech řekla mamince, aby se mnou šla na nějaký konkurz.“

Hned v začátcích se na ni usmálo štěstí. Dostala se do Vídně, kde sbírala první zkušenosti, a později ve Francii získala kampaň pro Pantene. Ta ji finančně zabezpečila na dlouhou dobu.

Dítě si moc přála

Vídeň jí přihrála do cesty i budoucího manžela, se kterým má čtyřletého syna s brazilským jménem Loreňo. „Bylo mi šestnáct, když jsem přišla do jiného stavu, ale nebyla to náhoda. Moc jsem si dítě přála a jsem šťastná, že ho mám, i když s jeho otcem už nežiju,“ říká.

Ve světě modelingu je tak trochu raritou. Když se před kolegy z branže zmíní, že je matkou, šokuje je. Mateřství jí však v profesi nepřekáží. „Kdykoli jsem chtěla, mohla jsem syna brát s sebou. Měla jsem k němu někoho na hlídání, takže mě nijak neomezoval. Poslední dobou se ho však snažím vytrhávat z jeho prostředí co nejméně, takže už se mnou tolik necestuje,“ říká.

Během těhotenství přibrala osm kilogramů, a jakmile porodila, měla je dole. Přesto potřebovala osobního trenéra, aby jí pomohl zformovat postavu. Stačily jí k tomu pouhé tři týdny. Postavu si udržuje cvičením i dnes, protože chce zůstat v modelingu co nejdéle.

Viery přítel je z Nigérie

„Jednou bych chtěla žít ve Španělsku nebo ve Francii, mít krásný dům a velkou rodinu,“ spřádá plány se svým partnerem. Tím je už přes rok Ikechukwu Onunaku, muzikant ze skupiny Akademy. Pochází z Nigérie, ale zachutnala mu prý slovenská kuchyně. „Vůbec nevím, kde se to ve mně vzalo, ale poslední dobou neustále vařím a moc mě to baví,“ říká modelka.

Za prací vyjíždí v průměru dvakrát do měsíce, přibližně na čtyři dny. Když je právě doma, žije běžným životem: odvede syna do školky, uvaří, uklidí, vyrazí za nákupy… Oblečení si prý pořizuje kvalitní, ale levné. Utrácí však za boty a kabelky. A chodí do kina.

Modelka míří do filmu

Miluje totiž film a jednou by se ráda věnovala herectví. Určité předpoklady má. Umí být něžná a jemná jako dítě i ženou-wampem. To na ní oceňují fotografové a je jen otázka času, než si jí všimne i filmový svět. První kroky před kamerou má už za sebou. Natočila krátký film Neznámý muž.

Příští měsíc by se modelka měla objevit i v Praze a zúčastnit se Prague Fashion Days, které se uskuteční 22.-25. dubna ve Veletržním paláci.