Vidět lze i bez brýlí

Ostatně jen díky tomu nemusí kráska poránu nedůstojně prohledávat pokoj, aby našla okuláry odhozené v návalu noční vášně,a osobní strážce m ůže vystartovat po padouchovi bez obav, že na to zařvou obroučky za tisíce. Ne že by snad brýle ubíraly nám Evropanům na cti. Naopak: dodnes pro nás představují symbol solidnosti, vědění, ba jisté moudrosti. Někde hluboko v duši je totiž máme spojené se seriózními portréty umělců, vědců, vynálezců a státníků. A jaký by to byl v Rakousku-Uhersku vašnosta, kdyby mu na očích chyběl skřipec! K brýlím jsme tedy shovívaví. Ne tak Američané. Těm vadí ze dvou důvodů: na kýženém mladistvém vzhledu nikomu nepřidávají, a ještě prozrazují, že obecnému ideálu se kapku vymklo i zdraví. Existují však i argumenty rozumné. Sebelepší brýle může člověk rozbít. V ěčně je ztrácí a hledá. Dříve nebo později si je začne posunovat sem a tam, protože ho tlačí. Jednou za čas si musí pořídit nové. Tehdy zjistí, že slušná skla i obroučky mezitím už opět notně podražily. V ětšina z nás se jich přesto drží dál, a to navzdory tomu, že operativní náprava oné trojice nejtriviálnějších vad či jejich korekce pomocí kontaktních čoček už nepatří ke smělým medicínským experimentům.Oko je orgán pohříchu složitý, a tak si z hodin biologie neodnášíme příliš. Není tedy od věci zopakovat fakt zcela základní: nakolik ostře se nám na sítnici promítá převrácený a zmenšený obraz světa kolem nás, závisí na refrakci. Tedy na poměru lomivosti rohovky, čočky, komorové vody a sklivce k délce oční koule. O sebemenším nepoměru se pak mluví jako o refrakční vadě. A právě sem patří i obyčejná krátkozrakost a dalekozrakost. Obyčejná, ovšem otravná. Zbavit se jednoho či druhého, a spolu s tím i brýlí, lze nicméně za několik minut na operačním sále. »Refrakční chirurgie nám dnes už dává řadu možností,« konstatuje docent Martin Filipec, přednosta oční kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. »Nejčastěji upravujeme laserem rohovku tak, abychom změnili její zakřivení, a tím i refrakční sílu. Můžeme také odstranit z pouzdra původní čočku a vložit do něj umělou, čímž změníme refrakci. T ato čočka však nedokáže přirozeně akomodovat, tedy zaostřovat. Jinou chirurgickou metodou korekce refrakčních vad implantujeme do přední komory oka nitrooční, takzvanou fakickou čočku. Původní tam ale ponecháme, takže ta umělá slouží vlastně jako miniaturní sklo brýlí. Pro každého pacienta se však hodí jiná metoda - její volba závisí především na typu vady a na počtu dioptrií.« Ačkoliv krátkozrakých lidí je o více než polovinu méně než dalekozrakých, byli to právě oni, kteří v roce 1998 tvořili naprostou většinu klientely ve dvanácti centrech refrakční chirurgie, kde se tyto zákroky, považované za kosmetické (proto se platí), ještě kromě klinických pracovišť provádějí. Postarali se o 90,1 procenta ze 7564 zákroků, jež zde lékaři provedli. Děje se tak zřejmě nejen proto, že chirurgická korekce dalekozrakosti je zatím přece o něco složitější, ale i proto, že takto postiženým začne jejich vada komplikovat život obvykle až po třicítce.Do té doby dokážou totiž určitým pohybem oka, jímž vlastně během zaostřování stáhnou jeden z očních svalů, refrakční schopnost své čočky zvýšit. Příroda se však nedá šidit donekonečna.S prvním předpisem se šestačtyřicetiletá Marta Krajhanzlová vydala k optikovi ve třinácti. Nijak jí to nevadilo, ačkoliv nošení brýlí dlouho omezovala jen na školu a kino, zatímco rande »nenápadně« promhouřila. Od rána do večera je začala nosit až po narození syna - do dětské postýlky potřebovala dohlédnout i od dveří dětského pokoje. »Na brýle jsem se naštvala až po mnoha letech, kdy se mi dvakrát za sebou udělaly za ušima od nožiček proleženiny a očař mi sdělil, že jedinou obranou je střídání několikerých brýlí,« říká středoškolská profesorka z Ústí nad Labem. »Tenkrát jsem začala uvažovat, že bych si dala oči odoperovat, protože finančně by to vyšlo přinejmenším nastejno. Jenže než jsem se rozhoupala, přestala jsem vidět dobře i nablízko a bylo po plánech.« Pro to, co potká téměř každého, jakmile se přehoupne přes čtyřicítku, má oftalmologie nemilosrdný termín: stařecká vetchozrakost. Čočku totiž tvoří několik vrstev. Zatímco na jejím povrchu během života přibývají nové,ty staré,spodní, tvrdnou, čímž čočka ztrácí na flexibilitě a akomodační schopnosti. Vzdálenost, na jakou je schopna zaostřit, se tak pomalu, ale jistě vzdaluje, až ruce přestanou stačit. Bifokály neboli skla rozdělená na dvě zprvu nápadná, v poslední době už dokonce neviditelná zorná pole představovaly až donedávna pro ty, jimž věk nadělil ke krátkozrakosti ještě dalekozrakost, jediné řešení. Nyní už ne. »Velmi se osvědčuje zákrok, při němž jedno oko, to dominantní, zkorigujeme na dálku a druhé na blízko,« tvrdí docent Filipec. »Zní to možná podivně, ale lidé si na takové vidění rychle zvyknou. Ostatně, tuto situaci si mohou nasimulovat předem s pomocí kontaktních čoček.« Rubem tohoto líce je ovšem cena, která - podle pracoviště, typu vady a zvolené operační metody - osciluje dnes mezi 20 000 a 30 000 korunami. K oneckonců i ta je dobrým důvodem pro to, aby si každý zásah do vlastního organismu, který je nevratný, pořádně rozm yslel.Ne že by se ve světě lékaři nepokoušeli vrátit ostrozrak stárnoucím i jinak. T řeba tím, že implantují do oka rovnou bifokální či dokonce multifokální nitrooční čočku. Úspěšnost je však toliko poloviční. Ostatně i proto u nás ještě nebyla tato metoda zaregistrována. »U bifokálních či multifokálních čoček si oko hledá tu plochu, kterou k ostrému vidění právě potřebuje,« vysvětluje Jiří Cendelín, specialista z dětské oční kliniky motolské Fakultní nemocnice. »Ne každé oko, zvyklé od přírody na obraz centrovaný, toto decentrované vidění zvládne. Přičtu-li k tomu vysokou cenu čoček, nemyslím, že se tato metoda příliš rozšíří.« Zato u bifokálních a m ultifokálních kontaktních čoček o tom doktor Cendelín nepochybuje. T ím spíš, že si lze jen sotva představit, jak by stovky dívek a mladých mužů, pro něž se převratný vynález akademika W ichterleho stal už dennodenním společníkem, přesedlaly ke stáru na obroučky. Nebudou ani muset. I na našem trhu se právě objevila horká novinka světové kontaktologie bifokální kontaktní čočky Acuvue. Zájemcům o ně však nestačí jen našetřit přibližně dvě tisícovky na čtvrt roku: rozhodující slovo by ani v tomto případě neměla mít peněženka, ale oční lékař a kontaktolog.Jednou, a dost!Přesně tak zní heslo, s nímž se kontaktologie rozhodla vstoupit do příštího století. Vyložit si ho lze takhle: čočky ano, ale nejlépe bez pouzder, dezinfekčních roztoků a bez častého doteku lidské ruky, který zvyšuje riziko infekce. To je také důvod,proč v nejmodernějších kontaktních čočkách m ůže člověk (za předpokladu, že mu to doporučí lékař) činit to, co mu po léta bývalo zapovězeno: spát. K dispozici jsou nyní i takové kontaktní čočky, které vydrží v oku po třicet dní stejně jako týdenní, jež vždycky nasadíte v pondělí ráno a vyhodíte v neděli večer. Ze všeho nejvíc však trend fandí čočkám na pouhé jednodenní použití - ráno nasadit, večer vyhodit, dobrou noc... Kdo nevěří, ať běží na internet, který mu o nenápadných průzračných kolečkách prozradí mnohem víc.