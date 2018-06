VIDEOKVÍZ: Finalistky České Miss potrápili prezidenti i přestupný rok

Finalistky České Miss 2012 1) Marie Bartíková, 21 let, studentka České zemědělské univerzity v Praze, pochází z Třebíče 2) Veronika Kopřivová, 20 let, kadeřnice, bydlí i pracuje v Teplicích 3) Veronika Hladíková, 18 let, bydlí a studuje gymnázium ve Šternberku 4) Lenka Šindelářová, 19 let, studentka střední odborné školy podnikatelské v Chomutově, kde také bydlí 5) Ivana Loušová, 20 let, studentka VŠKV sociálněprávní oblast, bydlí a studuje v Karlových Varech 6) Michaela Dihlová, 20 let, studentka Univerzity v Ostravě, pochází z Kozmic u Hlučína 7) Sandra Sofková, 21 let, na volné noze, pochází z Prahy 8) Tereza Fajksová, 22 let, studentka Veřejně správní akademie, pochází z Ivančic 9) Nikola Petruželová, 18 let, studentka SŠ cestovního ruchu, pochází z Valašského Meziříčí 10) Kateřina Kubátová, 20 let, studentka Vyšší odborné školy cest.ruchu v Praze, pochází z Chrudimi 11) Linda Kobosilová, 21 let, studentka Přírodovědecké fakulty UK Praha, pochází z Liberce 12) Andrea Stieblingová, 19 let, studentka Vyšší odborné školy v Mladé Boleslavi, bydlí tamtéž 13) Linda Bartošová, 18 let, studentka Anglického gymnázia v Pardubicích, pochází z obce Vraclav 14) Tereza Chlebovská, 21 let, studentka Ostravské Univerzity, pochází z Krnova