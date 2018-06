VIDEO: Známé Češky po zásahu vizážistů i bez make-upu

"Já se nenalíčená nikde neukazuji. Minimálně make-up a řasenku musím mít," přiznala moderátorka televizních zpráv Kristina Kloubková, která byla jednou z modelek na vizážistické soutěži. "Sice to úplně nepřeháním, vynést koš bez líčidel na obličeji klidně půjdu, ale mezi lidmi bych se dobře necítila."

To její kolegyně Renáta Czadernová se bez šminek klidně obejde, musí na to být ale vhodná příležitost. "V kalhotách a tričku nemám bez make-upu problém. V kombinaci s takovým modelem, který mám na sobě, to ale příliš vhodné není," poznamenala Renáta, kterou zdobily stejně jako ostatní vybrané krásky šaty značky Dior.

Sandra Nováková, Kristýna Leichtová, Kristina Kloubková, Renáta Czadernová a Radka Kocurová propůjčily své tváře vizážistům usilujícím o titul Make up Master a před zahájením soutěže se před fotografy objevily důkladně odlíčené. Žádná z dívek se ale za svůj vzhled nemusela stydět. I bez make-upu byly všechny dámy půvabné a v některých případech i lépe rozpoznatelné než po zásahu soutěžících vizážistů.

Soutěžní líčení se neslo ve stylu Haute couture a titul Make up Master získala vizážistka líčící herečku Kristýnu Leichtovou. "Z výsledku líčení jsem nadšená. Takový výrazný styl mám ráda," pochvalovala si hvězdička seriálu Comeback.

Výrazný make-up slušel i moderátorce Radce Kocurové, která však v soukromí podobný styl vůbec nevyhledává. "Výraznější líčení na mně uvidíte jen v televizi či na módních přehlídkách.V běžném životě si mírně dobarvím líčka, zamaskuji kruhy pod očima a namaluji řasy. Bez ostatních šminek se obejdu," říká oblíbená rosnička, která se ve své rodné zemi v poslední době příliš nevyskytuje.

Jejím domovem je v současné době spíše Londýn, kde žije po boku svého dlouholetého přítele Tomáše Rosického. "Do Čech se vracím jen kvůli moderování počasí. Kolegové mi vycházejí maximálně vstříc, takže mohu vše v pohodě zvládnout. Vždycky také zajedu na krátkou návštěvu k rodičům, kteří žijí na Moravě a někdy stihnu i módní přehlídku," popisuje Kocurová, která bude už v příštím týdnu ozdobou autorské módní show návrhářky Petry Pilařové.