VIDEO: Zloděj vjel autem do sexshopu kvůli jedné hračce

Lupič věděl přesně, co chce. Vyběhl z auta a popadl sexuální hračku v hodnotě 300 amerických dolarů. Pak ji vyměnil za menší, levnější a odjel.

"V šest hodin ráno, když jsem přišla do práce, tu nebyly žádné dveře," řekla deníku The Chronicle Telegram vedoucí prodejny Tracy Holmesová. "Zoufalí lidé dělají zoufalé věci," dodala.

V obchodě je několik průmyslových kamer, které zachytily téměř každý pohyb drzého zloděje, který vjel fialovým autem s odřenou střechou přímo do vchodových dveří obchodu. Když vystoupil, aby sebral vytoužené zboží, zapomněl auto zabrzdit a to se samo rozjelo k dalším dveřím. Jakmile lupič našel konkrétní hračku, naskočil do auta a vyrazil i druhé dveře obchodu.

Holmesová je přesvědčena, že lupič musel navštívit obchod už dřív, protože věděl přesně, kam běžet. Myslí si, že přišel pro jednu konkrétní věc, protože se nekoukal po ničem jiném. Možné je ovšem i to, že ho odstrašil hlasitý alarm.

Šerifovi muži přijeli příliš pozdě, aby ho chytili při činu, ale kapitán John Reiber tvrdí, že se ho pokusí dopadnout na základě videonahrávky. Věří, že bude možné po zvětšení přečíst poznávací značku.

Lupič sice ukradl pouze jednu hračku, ale udělal na obchodě škodu v hodnotě desítek tisíc dolarů. Autem zničil šest dveří a bezpečnostní zařízení v hodnotě 20 tisíc.