VIDEO: Žito 44 je už zřejmě vstřícnější, dcery pustil na SuperStar

"Byla jsem donucena fandit panu Pčelárovi, jsem tu kvůli dětem, hrozně se na finále těšily, tak jsem říkala, že to nějak přežiju, ale musím říct, že mě to nakonec bavilo. Byla to hezká show," objasnila režisérka a manželka Landy Miriam, jak se s dcerami na finále SuperStar ocitla.

Zdůraznila, že emotivní proslov jejího muže na loňském Slavíkovi souvisel s ochranou soukromí dcer, které by neměly být foceny ani točeny v případě, že samy řeknou ne. Že by ale děti vůbec nevodila do společnosti, je prý nemožné.

"Tím bylo myšleno něco jiného. Když jdeme na SuperStar, tak se nemůžeme divit, když nás vyfotí. Tehdy se to vztahovalo k situacím, které jsou za čarou. Nejsme samozřejmě blbí. Když holky řeknou, že nechtějí a foťák za nima přesto chodí, tak mi to nepřijde v pořádku," dodala.

Miriam Landa je režisérkou mnoha představení a muzikálů, které připravovala se svým mužem. V SuperStar si už jednoho talentovaného zpěváka vyhlédla.

"Tolik jsem to nesledovala, ale líbil se mi Adam Kukačka. Zaprvé je foremný, a pak měl tu duši. Hrozně mě bavil. Umění je totiž o emocích. A když někdo neumí předávat emoce, tak nemá v umění co dělat. A to jsme ostatně viděli i na finále SuperStar. Sabina to několikrát dokázala, čímž si podle mě získala diváky. Je jedno, jestli je člověk složitý intelektuál, důležité jsou emoce," uzavřela Miriam Landa.

Novou SuperStar se po napínavém grandfinále stala Češka Sabina Křováková, která tak porazila Slováka Štefana Pčelára (více zde). Pro iDNES.cz uvedla, že její doménou by měl být jemnější punk zpívaný česky. Jak ale naloží s finanční výhrou, tedy dvěma a půl miliony korun, zatím přesně neví.

"Říkala jsem, že kdybych vyhrála, tak že si pořídím továrničku na čokoládu. Mně už se jedna továrnička ozvala, takže už to mám domluvené. Ale jinak jsem nad výhrou moc nepřemýšlela. Peníze dám našim a budu doufat, že dostanu nějaké kapesné," uvedla Křováková.