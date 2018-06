VIDEO: Žídková a Gottová se vrátily na molo, Jirešová přidala zpěv

"Pomoc beru jako samozřejmost, když vím, že peníze jdou na kojenecký ústav, na děti, miminka," řekla iDNES.cz ve Strakonicích Ivana Gottová.

Martina Gavriely

Bylo to vůbec poprvé, co se s kolegyní z VIP zpráv Martinou Gavriely potkala na přehlídkovém molu. Rivalita se ale nekonala. "Mám dvě děti a myslím, že kojeneckému ústavu by měla pomoci každá matka," doplňuje svou kolegyni Gavriely, která znovu uvedla, že s Ivanou rivalkami skutečně nejsou, přestože by se to podle jejích slov některým plátkům hodilo.

Netradiční přehlídka přilákala i někdejší Miss ČR a Miss Europe Moniku Žídkovou, která se k modelingu vrátila po několikaleté pauze. "Pro mě to byla premiéra po dlouhé době. Myslím, že se to líbilo. Ale tréma byla, ta je vždycky," podotkla s úsměvem maminka dvou dětí, dcery Nikoly a syna Davida.

Ivana Jirešová

Příjemným zpestřením akce byly i zpívající herečky a moderátorky. Hvězda Ordinace v růžové zahradě Ivana Jirešová a Gábina Partyšová zkrátka ukázaly, že jsou všestranně nadané.

"Jsem ráda, že jsem to mohla zase spojit se zpíváním. A v roli modelky se při podobných akcích představuju maximálně dvakrát do roka," smála se Partyšová.

Dětské centrum ve Strakonicích, které pomáhá kojencům a dětem do tří let, může s výsledkem akce být spokojené. V závěru totiž obdrželo bezmála 111 tisíc korun, které se opět investují do dětí, ke kterým osud nebyl na startu jejich životů vůbec přívětivý.