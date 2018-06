VIDEO: Ženy v Tel Avivu soutěžily v běhu na podpatcích

Závodnice absolvovaly soutěž, kterou organizovala firma vyrábějící boty na jehlovém podpatku, aby dokázala, že jejich obuv šetří nohy.

"Trénuji po cestě domů, žiju ve třetím patře, mám dvě dcery a pobíhám celý den, takže to je moje cvičení. To je to, co dělám, akorát že teď na podpatcích," řekla jedna ze soutěžících.

Jakmile závod začal, lidé mohli sledovat potící se ženy snažící se porazit jedna druhou. Některé ze soutěžících na trase upadly, ale i tak pokračovaly v běhu až k cílové čáře.

Jedna z nich se lehce zranila, takže byla na místě ošetřena zdravotníky.

Vítězka závodu Jenya Arkacheva vyhrála zájezd do Paříže. "Nevím, co teď dělat, je to překvapení a jsem nadšená. Ale bolí mě trošku nohy, protože je to nepohodlné," uvedla šťastná výherkyně.