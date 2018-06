VIDEO: Žena chtěla být nejlepším Santou. Nevyšlo to

Santové závodili v různých disciplínách, jako byl slalom se sáňkami a dárky, stavění a zdobení perníkových domečků a uklidňování plačícího dítěte.

Soutěžící se sjeli z celého Německa.

Letos přijela soutěžit i žena. Laura Tewsová dělala co mohla, ale na pódiové umístění to nestačilo. "Jsem docela zklamaná, ale snad příště," řekla potom, co ji porazili její vousatí soupeři. Právě typický bílý plnovous byl jednou z věcí, která Lauře při soutěži chyběla a možná to byla pro ni malá nevýhoda. Soutěž o nejlepšího Santu však nehodlá vzdát.

"Bylo to velmi stresující, těžké na výdrž, fyzičku i psychiku a bylo obtížné bojovat proti mužům. Ale byla to zábava. Teď jsem opravdu unavená," řekla Laura, která se rozhodně hodlá příští rok zase vrátit.

Všechny soutěžící Santy včetně samotného šampiona můžete v příštích dnech potkat v ulicích německých měst, jak rozdávají lízátka a další sladkosti.