VIDEO: Zedníčková už milence neskrývá, vzala ho do společnosti

"Prý jsme třetí," utrousila Zedníčková, která se o hlasování dozvěděla od režiséra Dušana Kleina. Spolu se svým o pět let mladším partnerem totiž pod jeho vedením právě točí druhou sérii kriminálních příběhů s názvem Škodná, kde je jednou z party kriminalistů. Na natáčení první série se podle jejích slov s držitelem Thálie za roli v muzikálu Čarodějky z Eastwicku před rokem seznámila.

Láska, která se mezi nimi při práci zrodila, způsobila velký třesk. Samozřejmě nejvíc zasáhla do manželství herečky a moderátora a dramaturga Vítka Pokorného, které zatím není rozvedené. "Všechno je to hrozně čerstvé, rozhodne čas. Dohodli jsme se s Vítkem, že o tom nebudeme mluvit, jsou to naše soukromé věci, které si musíme vyřešit my dva," snaží se uzavřít nepříjemné téma Zedníčková.

Každopádně přiznává, že takový obrat ve svém životě pochopitelně neplánovala. "Život to tak nějak hrne před sebou a já se snažím to dostihnout, doběhnout a zvládnout. Nejsem střelec a není to pro mě vůbec jednoduché. Kdybych byla a byla schopná přijmout věci a neřešit je, měla bych možná snadnější život. Ale já věci hodně řeším a hodně nad nimi přemýšlím. Nejsem člověk, který udělá něco ze dne na den," tvrdí máma jedenáctiletého Mikuláše a čtyřleté Amélie.

Na názory okolí příliš nedá, naslouchá jen dvěma svým nejlepším kamarádkám. "Možná to bude znít nafoukaně nebo nějak povýšeně, ale na názorech ostatních lidí mi moc nezáleží, protože mám zkušenosti s tím, že ti, co nejvíc moralizují, mají nejvíc másla na hlavě. Člověk žije svůj život a nežije ho kvůli cizím lidem, hlavně se nikdy nazavděčí všem. A abych žila proto, aby mě ostatní nepomluvili? Tak to je mi už úplně ukradené. Pro mě je důležité, že jsem šťastná," uzavírá Zedníčková.