VIDEO: Z miss Divišové je paní, na svatbě jí hrála skupina Clou

"Chci mít svatbu, na které se budu cítit jako princezna," přála si už dávno modelka. Sen se jí splnil v sobotu 19. června. Modelka přijela už ráno na zámek Jemniště, kde měla rezervované luxusní apartmá s postelí s nebesy. Mimochodem místo určené pro svatební noc novomanželů. Její partner měl zázemí v apartmá na druhé straně nádvoří. Od předcházejícího večera ji podle tradice nesměl vidět a Markéta před ním pečlivě tajila i to, jak bude u oltáře vypadat.

"Vůbec nevím, co bude mít na sobě a jak bude učesaná. Tuším jen, že šaty jsou bílé a taky na nich figuruje modrá," nechal se slyšet Tomáš Fuxa. Zároveň přiznal, že je hodně nervózní. "Takhle jsem se naposledy cítil hodně dávno, asi když mě mamka vedla poprvé do školky."

Markétina nervozita se stupňovala s tím, jak se blížila hodina obřadu. Čas jí utíkal hodně rychle, měla plné ruce práce, téměř sama se totiž na svůj velký den upravovala. "Líčím se sama, věřím si v tom nejvíc. A češe mě mamka spolu s kadeřníkem Liborem, pracují spolu v jednom kadeřnictví."

Snad nejdůležitější ze všeho byly šaty. Modelka neprozradila, z dílny jakého návrháře pocházejí, šily se ovšem ručně a látka v kombinaci modré a bílé barvy byla dovezena až z Barcelony. "Šily se dlouho a myslím, že se povedly. Mají krásný korzet a dlouhý závoj s vlečkou. Mám samozřejmě připravený i podvazek, to musí být," prozradila Divišová.

Do zámecké kaple sv. Josefa ji krátce před třetí hodinou odpolední odvedl její dědeček Stanislav Štička. Svědkem byl partner její maminky Lenky Václav Zavázal, ženichovi pak svědčil jeho kamarád Tiki Ivoševič. Jedním z bodů programu, který si přál výslovně ženich, bylo živé vystoupení skupiny Clou, která po ceremonii zahrála ještě v kapli jejich oblíbenou písničku.

Sto deset hostů po společném focení usedlo ke svatební tabuli vyzdobené bílými tulipány. Nechybělo krájení svatebního dortu či házení svatební kytice opatřené dlouhou stuhou. Nevěsta ji za sebe hodila z balkonu před hlavním vchodem do zámku.

V tuto chvíli probíhá v prostorách zámku večerní party s rautem, grilováním a dobrou hudbou. Konec je naplánován až na pátou hodinu ranní. Přibyli hosté, večírek totiž obohatili další přátelé novomanželů. Už od obřadu byly ovšem Markétě nablízku její velké kamarádky ze světa modelingu Martina Dvořáková nebo Tereza Zimová.

VIDEO: Divišová se vdala.Záběry z příprav na svatební obřad Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Svatební noc mají novomanželé ještě před sebou, ale Markéta o ni měla už od samého rána trochu obavy. "Nevím, jestli se do toho romantického apartmá vůbec dostaneme a jak naše svatební noc dopadne. Třeba si pro jistotu někdy během dne Tomáše ukradnu a na chvíli si ho tam odvleču," plánovala se smíchem. Jestli má první noc novomanželů splnit jiné účely než jen běžné manželské povinnosti, se uvidí. Modelka se totiž nechala slyšet, že touží po dítěti. "Dítě chceme už brzy, tak do roka, možná do dvou," uzavírá.