VIDEO z dokumentu Tajemství modelek: intriky i neuvěřitelné pády

Hvězdné manýry i vzájemné intriky jsou v modelingu téměř na denním pořádku. Jak trefně podotkla někdejší Miss ČR Kateřina Sokolová, soutěživost v ženské kráse je obrovská. "Ta rivalita tam je, co si budeme povídat. Sama jsem to zažila ve finále miss. A myslím, že je větší právě v těchto soutěžích než v modelingu jako takovém," tvrdí Sokolová.

"Kamarádství mezi modelkami neexistuje. Ony si mezi sebou řeknou, jak jsou výborné, ale ve skutečnosti je to jenom boj," potvrzuje mediální odborník Onřej Höppner.

"Mezi modelkami si kamarádky nehledám. Ono to nefunguje, všechny chceme být nejlepší a dostat ty nejlepší zakázky. Ale určitě to nejde do takového extrému, že si holky naříznou podpatky nebo že si píchají špendlíky do šatů. To je nesmysl," přidává vlastní zkušenost Simona Krainová.

Když už se problémy objeví, zejména při organizaci projektů, jsou za nimi většinou dívky, které v branži teprve začínají. "Je hrstka modelek, které si to mohou dovolit," doplňuje Höppner a fotograf Vladimír Štross rovnou přidává jeden příklad za všechny. "Hvězdné manýry má většinou ten, kdo začíná. Prudí, že chce tohle a tamto a přitom na to nemá. Když do ateliéru přijde profík, je to absolutně skromný člověk."

Dokument Tajemství modelek TV Barrandov mapoval i začátky našich úspěšnějších modelek Evy Herzigové a Terezy Maxové. Archivní záběry byly staré téměř dvacet let.